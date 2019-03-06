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تراند اليوم : قنوات الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية وتي آر تي1 وعلى موقع النور...

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يمكنك كمشاهد عربي أو أي مشاهد في جميع أنحاء العالم إيجاد قنوات الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية وتي آر تي1 وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية بأحداث نارية والتي تعرض على عدد من القنوات العربية أيضًا غدًا يوم الخميس المقبل والموافق 7 مارس وكذلك على قنوات الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية وتي آر تي1 وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية ومنها قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية والرومانسية والدرامية التاريخية ، ويتم ترجمتها على موقع النور بعدها بساعتين ، وذلك على قنوات الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية وتي آر تي1 وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية .

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قنوات الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية وتي آر تي1 وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية

قناة دعوة ترددها 10727
وقناة اليرموك ترددها 11678
وقناة قطر ترددها 10971
وقناة فور شباب وترددها 11137
وقناة وطن ترددها 11012

أبطال قيامة أرطغرل 138

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل". 

إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون".

هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا".

سردار غوكهان بدور "سليمان شاه".

كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل".

ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون".

عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي".

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محمد شفيق بدور "ديلى دمير".

هانديه سوباشى بدور "آيكيز".

جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب".

نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك".

جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب".

تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي".

جلال آل بدور "عبد الرحمن".

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