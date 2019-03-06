“الليلة” الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم diriliş ertuğrul علي قناة تي...

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مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 مترجم من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي ودول الخليج بالكامل خلال الساعات الأخيرة، حيث أقترب موعد إذاعة مسلسل أرطغرل الحلقة 135 عبر تردد قناة تي آر تي التركية TRT، وهي الناقل الحصري لمسلسل قيامة أرطغرل منذ بداية عرضه عام 2014، وفيما يلي سنتعرف على أحداث مسلسل أرطغرل 138، وموعد إذاعة الحلقة اليوم.
مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 مترجم
يعد مسلسل قيامة أرطغرل من أهم وأشهر المسلسلات التركية التاريخية، حيث نجح المسلسل في جذب أنتباه الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة البطل التاريخي أرطغرل نحو تأسيس الدولة التركية، وإعلاء راية الإسلام في كافة الأنحاء.
ونري من خلال حلقات المسلسل كيف ينجح أرطغرل في التصدي لكافة الأخطار والمكائد التي يتم تدبيرها له، سواء من الصليبين أو المغول، كما نري خلال الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل كيف سيقوم كلا من غوندوز وعثمان أبناء أرطغرل في مواصلة مسيرة والدهم التي بدأها.
القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|قناة دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|نايل سات
|قناة اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|نايل سات
|قناة وطن
|11012
|27500
|أفقي
|نايل سات
|قناة فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|نايل سات
|قناة الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|نايل سات
تردد قناة تي آر تي التركية TRT
تعد قناة تي أر تي من أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، ونقدم لكم تردد قناة تي آر تي على جميع الأقمار.
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|قناة تي أر تي TRT
|11042
|8400
|عمودي
|تركسات Turksat 42°E
|قناة تي أر تي TRT
|10928
|3000
|عمودي
|يتويلسات Eutelsat 7°E
مواعيد عرض مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138
تقوم قناة تي آر تي التركية بعرض مسلسل قيامة أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع حسب التوقيتات الآتية:
- الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.
- الساعة الثامنة بتوقيت والسعودية والكويت واليمن والعراق.
- الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
- الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وسوريا.
- الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.
إعلان مسلسل ارطغرل 138 مترجم الجزء الخامس
موقع النور
يعد موقع النور من أهم المواقع التي تنقل مسلسل أرطغرل الجزء الخامس لجميع مشتركيها، حيث يتم عرض مسلسل ارطغرل 138 مترجم عبر الموقع بعد ساعات من عرض الحلقة عبر قناة تي آر تي.