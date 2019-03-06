“موقع النور” diriliş ertuğrul مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم الجزء الخامس على قناة تي آر...

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 مترجم، أصبح مسلسل ارطغرل الجزء الخامس واحد من أهم المسلسلات التركية التي نالت إعجاب الملايين من عشاق الدراما التركية على مستوي العالم، حيث تحصد حلقات المسلسل ملايين المشاهدات أسبوعياً عقب عرض الحلقة بساعات قليلة، ويتم عرض أحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 138 على قناة تي آر تي التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم عرض الحلقة بعد ترجمتها من خلال موقع النور بعد ساعات قليلة من نهايتها على قناة TRT.

مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم

ينتظر الجميع عرض مسلسل ارطغرل 138 الجزء الخامس، وذلك في الموعد المحدد لعرض الحلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويريد جميع متابعي المسلسل التعرف على المزيد من الأحداث المثيرة في حياة الغازي التاريخي ارطغرل بن سيمان شاه، وكذلك التعرف على المكائد التي يحيكها له المغول والصليبيين خلال الحلقات الأخيرة، وكيف يقوم ارطغرل بالتغلب على هذه المكائد.

وتعد الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس واحدة من الحلقات الحماسية التي ينتظرها الكثير من المشاهدين، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة كما شاهدنا خلال الإعلان الخاص بالحلقة، والذي جعل الجميع ينتظر موعد عرض مسلسل ارطغرل 138 مترجم بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجمة على النايل سات

القناة التردد قناة الشرق تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي. قناة دعوة تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى قناة قطر تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي. قناة وطن تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي

موقع النور

يقوم موقع النور بعرض أحداث الحلقة 138 مترجمة من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس عبر الموقع مباشرة لجميع مشتركيها فقط، وذلك بعد نهاية أحداث الحلقة على قناة تي ار تي، ويقوم فريق متخصص بترجمة الحلقة ورفعها مترجمة عبر رابط مباشر لمشاهدة ارطغرل 138 مترجمة.

ومن خلال المقال، يمكنكم متابعة بث مباشر مسلسل ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس عبر قناة TRT بدون ترجمة، كما يتم وضع الحلقة مترجمة داخل المقال من خلال رابط مشاهدة مباشر بعد نهاية أحداث الحلقة بقليل.

بث مباشر مسلسل ارطغرل الحلقة 138

مسلسل ارطغرل الحلقة 137 مترجم كامل

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