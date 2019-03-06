شاهد الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt...

مشاهدة الحلقة 137 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 136 وعودة عثمان ومحاصرة ارطغرل للمغول والسيطرة على القبيلة بالكاملة، والقبض على بيبولات والأمر بحبسه واتجاه اطغرل لكشف حقيقته كاملة وما حدث لسيرما وما دار بين قائد المغول اليجناك والشيخ، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 137 الآن قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

تفاصيل الحلقة 137 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 137 من قيامة ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، حيث نجح اطغرل في انقاذ السلطان السلجوقي الشرعي كيكاوس من أيدي المغول، واكتشاف اليجناك لهجوم ارطغرل على مجاربيه وقتلهم بعد فحص جثث القتلي وذهابه للإنتقام إلى قبيلة الكاي، وتحالف اليجناك مع بيبولات للقضاء على القبيلة، وشجاعة عثمان في اخبار والده أنهم جميعاً فداء للقبيلة ضد هؤلاء الظالمين، وخطة ارطغرل في القضاء على زعيم المغول من خلال اخساره لمعركته كاملة فتكون نهايته على يد هولاكو، واخبار غوندوز للأم هايماه والسيد أرتوك بهجوم اليجناك ليستعد له بالمحاربين هذه المرة.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الحلقة 137 موقع النور مترجمة من هنا

الآن متابعة الحلقة 137 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 138 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 6 مارس.

الإعلان الأول للحلقة 138 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 138 ارطغرل الأكثر اثارة