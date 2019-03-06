مسابقة أمير الشعراء مارس 2019 القنوات الناقلة للمسابقة تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي...

تتميز مسابقة أمير الشعراء بكونها من أكبر المسابقات التلفزيونية المختصة بالشعر العربي بالفصحى، ويقوم على تنظيم هذه المسابقة المتفردة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي، وتأتي مسابقة أمير الشعراء في إطار استراتيجية ثقافية تحت رعاية هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، والتي تطمح لتوصيل رسالة الحفاظ على التراث للقاعدة العربية بجميع البلدان بالوطن العربي الكبي، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجمعية للأمة العربية.

مسابقة “أمير الشعراء” تهدف لتحقيق رسالة هامة وهي النهوض بالشعر العربي باللهجة الفصحى، كما تهدف المسابقة أيضاً إلى الارتقاء بالشعراء العرب وتعريف الشعوب العربية بهم، وسبب ذلك هو عودة الشعر العربي لمكانته الطبية كفن راقي كما تعمل المسابقة على الترويج للشعر والشعراء في الأوساط العربية.

شروط التسجيل في مسابقة أمير الشعراء

رابط مسابقة أمير الشعراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

أن ألا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

إرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها عن 30 بيتاً، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا تزيد عدد مقاطعها عن مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً .

إرسال سيرة ذاتية للمترشح متضمنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته، بالإضافة إلى بيانات التواصل معه.

القنوات الناقلة مسابقة أمير الشعراء

قيمة جوائز مسابقة أمير الشعراء

المركز الأول مليون درهم إماراتي. المركز الثاني 500 ألف درهم إماراتي. المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي. المركز الرابع 200 ألف درهم إماراتي. المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي.

الفنانة نجاة رجوي تشدوا هذه ليلتي في افتتاح مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

مشاركة الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري في مسابقة أمير الشعراء

مشاركة الشاعر الأردني هاني عبد الجواد في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

الشاعر المصري مبارك السيد أحمد يتألق في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

الشاعر العراقي سعد جرجيس يشدو في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة “أمير الشعراء” قد ساهمت بإيجابية في نشر قيم الأصالة، والأخذ بيد المبدعين في مجال الشعر العربي الفصيح، وكان لدور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي دور كبير ودعم غير محدود في الحفاظ على التراث العربي الأصيل، من خلال دعم هذه المسابقة وغيرها من الوسائل الأخرى الكفيلة بدعم قيم التراث والأصالة العربية.

طريقة التصويت في مسابقة أمير الشعراء

أما عن الدول المستهدفة من مسابقة أمير الشعراء فتأتي على رأسها الدولة المصرية صاحبة اكبر نصيب من الإبداع والعربي، وكذلك تستهدف المسابقة كلا من الدولة السورية والعراق وفلسطين والأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ولسودان وليبيا والسعودية والإمارات, والكويت وغيرهم من الدول العربية.