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عرض الحلقة 138 قيامة ارطغرل مترجمة حصريًا ومواعيد عرضها على القنوات الفضائية

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مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

 

مسلسل ارطغرل مترجم
مسلسل ارطغرل مترجم

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

وإليكم مجموعة قنوات عرض المسلسل للحلقات الحصرية التي تُعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع:-

  • القناة التركية “تي آر تي” TRT 1
  • قناة دعوة الإسلامية.
  • قناة اليرموك الفضائية.
  • قناة وطن.
  • قناة الشرق.
ارطغرل مترجمة
ارطغرل مترجمة

أبطال الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

  • الممثل إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة “أرطغرل”.
  • الممثلة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”.
  • الممثلة إسراء بيلقيتش بدور “حليمة خاتون”.

ومن هنا توالت الأحداث بداية من الموسم الأول الذي تم عرضه في عام 2014 وصولاً للموسم الخامس والذي ظهر فيه أرطغرل بعلامات التقدم في العمر ولم يكن هذا مجرد بداية حرب أو خلافة جديدة فقط بل كان بداية قصة حب لأرطغرل حيث أن هذا الجزء شهد الكثير من الأحزان والتي تمثلت.

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