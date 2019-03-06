عرض الحلقة 138 قيامة ارطغرل مترجمة حصريًا ومواعيد عرضها على القنوات الفضائية

مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

وإليكم مجموعة قنوات عرض المسلسل للحلقات الحصرية التي تُعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع:-

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

أبطال الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

الممثل إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة “أرطغرل”.

الممثلة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”.

الممثلة إسراء بيلقيتش بدور “حليمة خاتون”.

ومن هنا توالت الأحداث بداية من الموسم الأول الذي تم عرضه في عام 2014 وصولاً للموسم الخامس والذي ظهر فيه أرطغرل بعلامات التقدم في العمر ولم يكن هذا مجرد بداية حرب أو خلافة جديدة فقط بل كان بداية قصة حب لأرطغرل حيث أن هذا الجزء شهد الكثير من الأحزان والتي تمثلت.