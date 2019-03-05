تأجيل حفل محمد حماقي في التجمع الخامس. بشكل رسمي

أجل المطرب محمد حماقي حفله الغنائي، الذي كان مقرر إقامته في 8 مارس الحالي بالتجمع الخامس، بعدما طالبه فريق الأطباء بالراحة التامة، وعدم الحركة بشكل نهائي لمدة شهر كامل، وهذا بعد إجراء عملية جراحيه له الأربعاء المنقضي، وعلى إثرها قام بتركيب شريحة و6 مسامير.

ومن المقرر أن يعلن محمد حماقي عن الموعد الجديد للحفل، بعد الاطمئنان على قدمه وإمكانية القدرة على الحركة بشكل سليم، ومن المتوقع أن تكون في أواخر الشهر القادم، لاسيما أن الحفل يتطلب حركة وتفاعل حماقي مع الجمهور والوقوف على المسرح لساعات طويلة، مما يجعل حماقي معرض للخطورة في حين تعافيه بالكامل.

ويشار إلى أن محمد حماقي تعرض لكسر في قدمه اليسرى، أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه في أحد ملاعب مصر الجديدة، حيث يواظب محمد حماقي على لعب الكرة للحفاظ على لياقته.