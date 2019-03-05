ارطغرل 138 – شاهد أونلاين الحلقة الجديدة مترجمة بدون تقطيع وجودة عالية

مسلسل قيامه ارطغرل من المسلسلات التركية الضخمة التي حققت نجاح كبير جدا الفترة الأخيرة حيث أن هذا المسلسل يحكي الصراع بين ولايات إسلامية والتي كان أبرزها ولايتي حلب وأنطاكيا وهذه الصراعات تدخل فيها ارطغرل بشكل كبير حيث قام بتولي معظم المهام التي كلفها بها الأمراء وكان يهدى قطع من الأراضي والولايات لبعض القبائل حيث أن هذه الصراعات أصبحت مستمره طوال أجزاء المسلسل الخمسة ويذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل كانت بدايته في عام 2014 واستمر حتى عام 2018 ليعرض الجزء الخامس والأخير وبذلك تبدأ الصراعات تشتد بين ارطغرل ودراغوس الذي يعد من أخطر أعدائه والذي قام بعمل الكثير من المؤامرات.

رابط البث المباشر الحلقة 138 قيامة ارطغرل علي القناة التركية

ومن الجدير بالذكر أن المسلسل قد حصد نسبة مشاهدة عالية منذ بداية العرض الأول في عام 2014، وحققت نجاح ساحق في البلدان العربية وعلي مستوي العالم العربي، ومن المتوقع أن يستكمل علي تلك النمط نظرًا للأحداث المثيرة والساخنة التي أثارت ضجة في عالم الدراما التركية.

القنوات التي تذيع ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

ويعرض مسلسل ارطغرل في هذا الموسم علي عدة قنوات فضائية منها باللغة التركية ومنها مترجم بالعربية أو مدبلج وإليكم قائمة بقنوات العرض:-