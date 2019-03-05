بعد الأنباء التي تداولت بفقدانها الحركة.. شويكار: اللي بيتقال عن صحتى ده عيب أوي

صرحت الفنانة الكبيرة شويكار، أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن كل ما يقال عن فقدانها للحركة شائعة سخيفة جداً، قائلة: “اللي بيتقال على صحتى ده عيب أوي”، موضحة أنه “من الضروري أن تتأكد كافة المواقع الإخبارية من صحة أي معلومة قبل نشرها حول حالتي الصحية”.

كما عبرت الفنانة الكبيرة شويكار عن استياءها الشديد من تلك الشائعة قائلة: “أنا زي الفل والحمد لله، مطالباً جميع المواقع الإلكترونية والجرائد بأن تتحرى الصدق وأن تعود لها في أي أمر يتعلق بها، وألا تنشر مثل تلك الشائعات لأنها مزعجة جداً لها ولأسرتها.

وكان عدد من المواقع الإخبارية تداولت أخبار بفقدان الفنانة شويكار للحركة وأنها مصابة بمرض ليس له علاج.