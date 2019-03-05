تراند اليوم : شاهد الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث نارية على قناة قطر وقناة trt1 التركية وموقع النور...

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قنوات ارطغرل 138



ونجد أن "الخليج 365" تحرص على نشر ترددات شاهد الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث نارية على قناة قطر وقناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة غدًا وهي قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137، و قناة وطن ترددها 11012.