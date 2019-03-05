shahid net مسلسل بنات الملاكمة الحلقة الثالثة عشر – متابعة حلقات مسلسل بنات الملاكمة

مسلسل بنات الملاكمة هو مسلسل خليجي مشترك بين السعودية والإمارات، وشهدت حلقات مسلسل بنات الملاكمة متابعة كبيرة من قبل المشاهدين في كل الدول العربية عامةً و في الخليج العربي خاصة، ويذاع مسلسل بنات الملاكمة الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتمتلك قناة ام بي سي حق إذاعة مسلسل بنات الملاكمة بشكل حصري.

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يعد مسلسل بنات الملاكمة الذي يتم عرضه حالياً عبر شاشة فضائيات ام بي سي، تجربة جديدة من نوعها على غرار المسلسلات العربية التي تتناول قضايا الفتيات المراهقات بمراحلهن المختلفة مثل كبنات الثانوية أو بنات الجامعة، ويعد بنات الملاكمة مختلف في طبيعته عن الدراما السعودية والخليجية السائدة في الوقت الحالي، فقصة المسلسل تدور حول مجموعة من الشابات المكافحات الاتي يواجهن ظروف الحياة المختلفة، وويتعرضون لظروف ومواقف مختلفة وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي.

مسلسل بنات الملاكمة

يعد مسلسل بنات الملاكمة أحد الأعمال الدرامية الإجتماعية، ويتناول مسلسل بنات الملاكمة قصة حياة مجموعة من الفتيات يعشن في حي تقليدي ويتمردن على الحياة التقليدية للفتيات، هؤلاء الفتيات قررن أن ينضموا لنادي الملاكمة الذي أسسته نجود أنور بعد أن انتهت من الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليان ابنة الجيران التي تتمني أن تثبت كيانها ووجودها داخل منزل يحكمه والد متسلط، شمس طالبة ثانوية تحلم بأن تصبح ملاكمة، أروى والتي عشقت الملاكمة وتود أن تصبح ملاكمة أيضاً، وبهذا يصبح نادي الملاكمة هو الملجأ والملاذ الأمن لهؤلاء الفتيات الذي يشعرهن بوجودهن وكيانهن، المسلسل يعرض من الأحد للخميس التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة ام بي سي 4.

حلقات مسلسل بنات الملاكمة

ويتميز مسلسل بنات الملاكمة بالعنصر الشبابي، ويعد المسلسل أحد الإنتاجات الخليجية الكبيرة، حيث استطاع المخرج سمير عارف بمساعدة مجموعة من الفتيات اللاتي أثرن الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي أن يفرغ من تصوير مسلسل بنات الملاكمة، ويعد مسلسل بنات الملاكمة هو التجربة الدرامية الأولى للمخرجة الشابة أفنان القاسمي، تم تصوير مسلسل بنات الملاكمة على مرحلتين الأولى في العاصمة الإماراتية واستغرق قرابة شهرين، والثانية في العاصمة السعودية الرياض، المسلسل بطولة ميلا زهراني وفاطمة الحوسني وعبد العزيز سكرين وألاء شاكر ودانة أل سالم ودرة وعلي الشريف ومحمد مشعل وزهير حيدر وزارا البلوشي وغيرهم أخرين.

مشاهدة جميع حلقات مسلسل بنات الملاكمة

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