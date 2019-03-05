مسلسل بنات الملاكمة : شاهد نت حلقات بنات الملاكمة الحلقة الثالثة عشر

نتابع معكم كل جديد حول حلقات مسلسل بنات الملاكمة، ذلك المسلسل السعودي الإمارات حيث يشهد مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 11 شعبية كبيرة في كل دول الخليج العربي والعالم العربي أيضاً، هذا ويذاع مسلسل بنات الملاكمة 11 على قناة mbc 4 بشكل حصري في التاسعة مساءً بتوقيت السعوديةمن الأحد إلى الخميس.

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سبب مسلسل بنات الملاكمة الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي، وهو يمثل الدراما السعودية التي يتابعها الجمهور العربي والخليجي ويعرض عبر شاشة فضائيات mbc 4، وانقسمت الأراء حول هذا العمل الدرامي، فالبعض يرى أنه طفرة جديدة تدعو إلى تمكين المرأة وحثهن على الخوض في كل صعاب الحياة ، وأخرين يرون أنه يحتوي على مواضيع وتفاصيل مثيرة للجدل، وآخرون يروا بأنه نسخة منقولة ومشوهة من الفيلم الهندي ماري كوم، ويبررون ذلك بأن فيلم ماري كوم كان أفضل بكثير.

مسلسل بنات الملاكمة

مسلسل بنات الملاكمة هو عمل درامي إجتماعي يتبع قصص مجموعة فتيات بحي تقليدي قرروا أن يصيروا جزء من نادي ملاكمة، أسسته نجود أنور بعد أن عاشت سنوات الجامعة بالولايات المتحدة لتتبع حلمها بالملاكمة، شمس طالبة الثانوية التي تحلم أن تصبح ملاكمة أيضا، ليان ابنة الجيران والتي ترغب في إثبات وجودها وهي تعيش داخل بيت يحكمه والد متسلط، أروى والتي تعشق الملاكمة وتحب أن تصارع، وبهذا يصير نادي الملاكمة هو الملاذ الآمن لهذه الفتيات وغيرهن من نساء الحي، ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس التاسعة بتوقيت السعودية على ال Mbc 4 .

حلقات مسلسل بنات الملاكمة

يعد مسلسل بنات الملاكمة أحد الإنتاجات الخليجية الضخمة، حيث بمشاركة عدد من الممثلات الشابات الذين شهدوا شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فرغ المخرج السعودي سمير عارف من تصوير مسلسل بنات الملاكمة، ويعد مسلسل بنات الملاكمة هو التجربة الدرامية الأولى للمخرجة الإماراتية الشابة أفنان القاسمي، تم تصوير المسلسل في قرابة شهرين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتم تصوير المرحلة الثانية من حلقات مسلسل بنات الملاكمة في العاصمة السعودية الرياض، المسلسل بطولة ميلا زهراني وفاطمة الحوسني وعبد العزيز سكرين وألاء شاكر ودانة أل سالم ودرة وعلي الشريف ومحمد مشعل وزهير حيدر وزارا البلوشي وغيرهم أخرين.

رابط حلقات مسلسل بنات الملاكمة

أعزائنا المتابعين الكرام محبي موقع عرب فور نيوز في كل مكان، سوف نقدم لكم متابعة مستمرة وتغطية شاملة لكل حلقات مسلسل بنات الملاكمة وسوف نقوم بوضع روابط حلقات مسلسل بنات الملاكمة فور عرضها على قناة mbc4، حيث أصبح بإمكانكم مشاهدة حلقات مسلسل بنات الملاكمة عن طريق الروابط التالية:-

الحلقة الأولى من مسلسل بنات الملاكمة من هنا .

. الحلقة الثانية من مسلسل بنات الملاكمة من هنا.

الحلقة الثالثة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا.

الحلقة الرابعة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا.

الحلقة الخامسة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا .

. الحلقة السادسة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا .

. الحلقة السابعة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا .

. الحلقة الثامنة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا

الحلقة التاسعة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا

الحلقة العاشرة من مسلسل بنات الملاكمة من هنا

الحلقة الحادية عشر 11 من مسلسل بنات الملاكمة من هنا

الحلقة الثانية عشر 12 من مسلسل بنات الملاكمة من هنا.

أعزائنا المتابعين في كل مكان، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمسلسل بنات الملاكمة الحلقة 12، كما نسعد بتلقي كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول مسلسل بنات الملاكمة، برجاء ترك التعليقات أسفل الفيديو وسوف نسعد بالإجابة عليها على الفور.