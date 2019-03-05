تراند اليوم : قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1...

تعد قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية ، تعرض المسلسل بتقنية عالية HD لمحبي المسلسل في جميع أنحاء العالم ، فنجد أن قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية ، تحرص على أن تعرض ارطغرل على قنوات عديدة بمواعيد مختلفة ويلتزمون بالموعد الذي يحددوه فهي تعرض غدًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تما م الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا فنجد أن قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية ، يعرض على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية الرومانسية والتاريخية مثل قيامة ارطغرل 138 وكذلك الدرامية . قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية

و نجد أن قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية ، يتم ترجمتها على موقع النور إلى اللغة العربية ، وفي اليوم التالي يتم عرضها على عدد من القنوات العربية يوم الخميس الموافق 7 مارس الجاري .

أبطال 138 ارطغرل



وترصد "الخليج 365" أبطال قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية ، هانديه سوباشى، إنجين ألتان دوزياتان، إسراء بيلقيتش، سردار غوكهان، كآن تاشانار، ديدم بالتشين، عثمان، محمد شفيق، هوليا دارجان، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، جافيت تشاتين جونر، تورجوت تونتشالب.

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ترددات قنوات عرض ارطغرل



ونجد أن ترددات قنوات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بأحداث قوية ومشوقة على قناة فور شباب العربية وقناة trt1 التركية هي قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.