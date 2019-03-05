تراند اليوم : قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة

تعرض قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة ، غدًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، وفي يوم الخميس المقبل والموافق 7 مارس تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة على عدد من القنوات المقرر بأن تكون الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية وذلك لمساعدة المشاهدين على الفهم وذلك على قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة بأحداث قوية ومشوقة قوية على قنوات عديدة على قمر النايل سات . قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة

ونجد أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة تعرض على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية الرومانسية والتاريخية والأكشن والدرامية، وفي قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة ، تأتي بجودة عالية HD بصورة واضحة والوان طبيعية ، وذلك حرصًا منهم على مساعدة الجمهور لمشاهدة ارطغرل بصورة جيدة .

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ترددات قيامة ارطغرل 138



ويأتي عرض قناة trt1 التركية تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وعلى موقع النور مترجمة على أكثر من قناة أخرى منها :

النايل سات قناة قطر 10971

النايل سات قناة دعوة 10727

النايل سات قناة اليرموك 11678

النايل سات قناة فور شباب 11137

النايل سات قناة وطن 11012