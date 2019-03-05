“اتفرج” الان مشاهدة ارطغرل 138 مباشر عبر قناة تي آر تي واليرموك | حلقة نارية لـ ارطغرل...

الحلقة 138 من ارطغرل في موسمه الخامس التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، 138 من المسلسل التركي الشهر قيامة ارطغرل ينتظرها الآلاف من المشاهدين والتي من المقرر إذاعتها مساء الأربعاء، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس علي قناة تي آر تي التركية ، ارطغرل 138 على trt1 التركية – تي آر تي1 الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وبعدها بساعتين يتم عرضها على موقع النور مترجمة للغة العربية وتشهد اقبالا كبيرًا على مشاهدة الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وينتظر الجمهور مشاهدة ارطغرل 138 بث مباشر علي قناة تي آر تي وموقع النور اليوم كما ستذاع الحلقة 138 من ارطغرل غدا الخميس علي قناة دعوة واليرموك .

مشاهدة ارطغرل 138 مباشر عبر تي آر تي

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ويتعتر مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية وأعلاها مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل بالعديد من الأحداث المثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والإسلامية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل التريخي قيامة ارطغرل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والحاسمة.

القنوات الناقلة لارطغرل 138 الجزء الخامس

القناة التركية “تي آر تي”

قناة دعوة

قناة اليرموك

قناة وطن

قناة الشرق

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تحتوي الحلقة 138 على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

وشهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث الشيقة بدأت بتحرير عثمان من أيدي المغول مرورا بمقتل رجل المغول بعد محاولته خطف الأمير العثماني .

شهدت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل في الجزء الخامس العديد من الأحداث النارية والتي بدأت منذ اللحظات الأول من ارطغرل 138 بعد طعن السيدة سالجان لسيرما شقيقة بيبولات، مرورا بتحرير كيكاوس من أيدي المغول بفطنة ارطغرل، كذلك شهدت الحلقة 138 هجوم المغول علي قبيلة الكايي للانتقام من ارطغرل بعد شك إلينجاك في قتل ارطغرل للجنود المغول، لكن ذكاء أرطغرل صرف ذلك بالرسالة التي أرسلها مرغان للقائد المغولي.