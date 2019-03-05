تعليق عمرو اديب على لعبة MOMO: لعبة ملعونة بها كمية رعب غير طبيعية

علق الإعلامي الكبير عمرو أديب، على وجود لعبة جديدة تدعى مومو التي انتشرت بشكل كبير ما بين الأطفال حول العالم، وإنها لعبة مرعبة جدا، حيث قال عنها بأن اللعبة عبارة عن عروسة ملعونة يوجد بها كمية رعب غير طبيعية للأطفال، وان من صنع تلك اللعبة يكره الأطفال جدا.

وطلب عمرو أديب من الأهالي أن يقوموا بمتابعة أولادهم وعدم تركهم يلعبون بتلك اللعبة أو مثل تلك الألعاب الكريهة والاستمتاع باللعبة الملعونة، وان اللعبة تستغل انشغال الأهل عن الأطفال وتطلب من الطفل أن يقوم بفقع عين أخته أو يقوم بفتح الغاز وحرق المنزل أو أن تعطيه أمر بالقفز من البلكونة.

كما انه كانت دار الإفتاء المصرية، قد حذرت من ممارسة اللعبة التي تسمى MOMO، وطالبت كل من شارك في اللعب بتلك اللعبة الخروج منها بعد وجود تحذير من خطورتها على الأطفال على مواقع اليوتيوب.