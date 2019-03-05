تراند اليوم : بث مباشر| قيامة أرطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي – trt1 – التركية...

قيامة أرطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي trt1 التركية الليلة رابط الحلقة 138 مترجمة على موقع النور تي في alnoortv تعد قيامة أرطغرل الحلقة 138 من أهم الحلقات في الجزء الخامس ولقي مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن المتوقع أن تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 138 أحداث مثيرة بعد أن استعادت سوغوت من يد قبيلة الأمور ورفع علم قبيلة الكاي عليها بعدما استطاع أرطغرل أن يجبر القائد المغولي الشهير بـ "ألينجاك" على تسليمه سوغوت وقبيلة الكاي.