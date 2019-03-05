تراند اليوم : بث مباشر| قيامة أرطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي – trt1 – التركية...

قيامة أرطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي trt1 التركية الليلة رابط الحلقة 138 مترجمة على موقع النور تي في alnoortv تعد قيامة أرطغرل الحلقة 138 من أهم الحلقات في الجزء الخامس ولقي مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن المتوقع أن تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 138 أحداث مثيرة بعد أن استعادت سوغوت من يد قبيلة الأمور ورفع علم قبيلة الكاي عليها بعدما استطاع أرطغرل أن يجبر القائد المغولي الشهير بـ "ألينجاك" على تسليمه سوغوت وقبيلة الكاي.
قيامة أرطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي – trt1 – التركية الليلة .. رابط الحلقة 138 مترجمة على موقع النور تي في alnoortv.
قيامة أرطغرل الحلقة 138
ترددات قيامة أرطغرل الحلقة 136
تردد قناة Trt1 تردد 11042 عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة الشرق تردد 11137 عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 عمودي قمر صناعى النايل سات.
قيامة أرطغرل الحلقة 138
أبطال قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.