تراند اليوم : أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس.. وأبرز مشاهدها استعادة أرطغرل لسوغوت من قبيلة الأمور

أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس والمقرر أن تشهد الكثير من المشاهد النارية والتي يعتبرها متابعوها من أفضل حلقات الموسم الخامس، وتشهد أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس استعادة أرطغرل لسوغوت بعد أن احتلها المغول وسلموها لقبيلة الأمور التي يرأسها بيبولات المتعاون مع المغول، حيث تشهد أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس محاولة دراغوس ضرب أرطغرل والمغول حتى يرأس حكم المنطقة الممتدة إلى الدولة البيزنطية. وينتظر الملايين أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس نظراً لما تشهده من مشاهد قوية، ومن المزمع أن تغير مسار المسلسل بشكل كبير.



أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس



وتأتي أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، فيما يعرضها موقع النور مترجمة الى اللغة العربية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. وتدور أحداث قيامة أرطغرل في القرن الـ13 الميلادي حول البطل المسلم الذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، وانتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

أحداث قيامة أرطغرل 138 الجزء الخامس

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"

إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"

هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"

سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"

كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"

ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"

عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"

محمد شفيق بدور "ديلى دمير"

هانديه سوباشى بدور "آيكيز"

جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"

نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"

جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"

تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"

جلال آل بدور "عبد الرحمن"

رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"

سيردار دينيز بدور "تيتوس"

باريش بآجى بدور "نويان"

لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان

تشاداش أونور أوزتورك.

