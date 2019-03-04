الان مشاهدة “مسلسل غصون في الوحل 12” SHAHID نت إم بي سي | شاهد mbc مسلسل غصون في الوحل...

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قصة العمل الدرامي مسلسل غصون في الوحل 2019

أحداث قصة غصون في الوحل، تتضمن قضية نفسية للنفس البشرية، من خلال دور النجمة الكويتية هدى حسين، وهي إمرأة في سن الأربعين، ولكنها عاشت حياة كلها ضغوط نفسية عنيفة، مما أثر على شخصيتها، وجعلها جامدة المشاعر متعجرفة، متسلطة، وانعكس ذلك على تعاملاتها اليومية، في العمل والبيت، فغصون، تعمل رئيسة قسم إحدى الوزارات، وتعكس شخصيتها على مجال عملها فهي ، غير محبوبة لدى زملائها بالعمل نظراً لشخصيتها الفظة المكروهة من الجميع.

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مواعيد عرض مسلسل غصون في الوحل 2019

بدأ عرض أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل خلال شهر فبراير 2019، حيث يتم عرضه يومياً على شاشة MBC الفضائية بدأ من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع فى الاوقات التالية

مواعيد عرض واعادة مسلسل غصون فى الوحل على شاشة MBC 05:00 مساءً بتوقيت السعودية العرض الاول 02:00صباحاً العرض الثانى 01:00 مساءً العرض الثالث يتم وضع رابط الحلقة الجديدة من مسلسل غصون فى الوحل بعد عرضها الاول الساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعودية على شاشة MBC

الآن مشاهدة حلقات مسلسل غصون في الوحل 2019

مسلسل غصون في الوحل يوتيوب يمكنكم مشاهدة حلقات مسلسل غصون في الوحل من خلال الروابط التالية بشكل مباشر عبر موقع شاهد نت:

مشاهدة مسلسل غصون فى الوحل الحلقة الثانية عشر

نتابع معكم من خلال التقرير مسلسل غصون فى الوحل الحلقه القادمه وهى الحلقه 12 والتى سوف تعرض يوم الاثنين الموافق 4 مارس وينتظرها الكثير من المتابعين في الخليج العربي .

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فريق عمل غصون في الوحل 2019

يضم طاقم عمل غصون في الوحل باقة من ألمع نجوم الكويت، وهم الفنانة هدى حسين التي تجسد دور غصون.

ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم: فوز الشطي ومحمد الرشيد و أميرة محمد وعبد الله الطراروة وريم ارحمة وعبد الله السيف وسارة القبندي وعلي الحسيني ومحمد المنيع ومحمد الوادي و أحمد الهزيم وشهد سلمان.

إخراج: محمد دحام الشمري

مخرج منفذ: علي بدر رضا

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي (مؤلف)

مسلسل #غصون_في_الوحل | دراما امرأة اسمها غصون، تتعرض للعديد من المواقف الحياتية، التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها بالمحيطين حولها، مع التطرق إلى بعض القضايا الآنية التي تهم الناس، بأسلوب درامي شيق ومثير .

سوف نكون معكم عبر التحديثات لإضافة كافة حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، فتابعونا..