خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تؤدي إلى حذف احمد فلوكس لهنا شيحة من إنستجرام

صرح مصدر مقرب من جانب الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة، بأنه يوجد خلافات كبيرة بينهم وقعت مؤخرا، وبعد تلك الخلافات قام احمد فلوكس بإلغاء متابعة زوجته هنا شيحة من على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، كما أكد المصدر بأنه لا يعلم أسباب تلك الخلاف أو تفاصيله، كما أن الاثنين لا يسمحان لأحد بأن يتدخل في حياتهم الخاصة.

كما أشار المصدر بأنه هناك الكثير من الأنباء عن وجود احتمال في انفصال احمد فلوكس وهنا شيحة، بعد حدوث الأزمة الأخيرة بينهم كما رفض احمد فلوكس الإفصاح عن قراره الأخير، وان الاثنين لا يردان على هواتفهم المحمولة.

والجدير بالذكر بان الفنان احمد فلوكس والفنانة هنا شيحة قد تزوجا منذ عدة أشهر فقط، وانتقلا بالعيش داخل قصر كبير جهزه لها الفنان احمد فلوكس وتم بناءه في إحدى المناطق الراقية داخل مدينة الشيخ زايد.