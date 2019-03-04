كندة علوش تكشف عن طفلتها حياة لأول مرة بصورة جميلة

قامت الفنانة السورية كندة علوش بنشر احدث صورة ليها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات الخاصة انستجرام، حيث أن الصورة التي تم نشرها كانت لها مع طفلتها حياة، ابنتها وابنة الفنان عمرو يوسف، لتظهر لأول مرة من خلال غلاف مجلة اينجما.

والجدير بالذكر بان الفنانة كندة علوش تتفرغ في الوقت الحالي حتى تهتم بطفلتها الأولى حياة من جانب زوجها عمرو يوسف، حيث أن أخر أعمال الفنانة الفنية هو فيلم الأصليين والفيلم كان من تأليف احمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، وتم عرض الفيلم في عام 2017، وكانت ضيفة شرف في أحداث مسلسل واكلينها والعة، ولم تشترك الفنانة في أي أعمال فنية منذ ولادتها لطفلتها الصغيرة ولكنها تفرغت لها تماما.