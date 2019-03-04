تفاصيل الحفل الأول لمحمد رمضان بعد نجاح أغانيه

قرر النجم محمد رمضان أن يتجه لإحياء حفلات غنائية بعد نجاح أغانيه التي طرحها في الفترة الأخيرة من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي حقق من خلال ملايين المشاهدات.

ومن المقرر أن يحيى محمد رمضان حفلاً غنائياً ضخماً في شهر مارس الحالي بعد حصوله على إجازة من تصوير مسلسله الرمضاني “زلزال”، بحضور عدد كبير من الجمهور المتابع لأعماله والمستمع لأغانيه.

وفي الوقت الحالي يجرى محمد رمضان بروفات تحضيراً استعداداً لحياء الحفل الغنائي الأول، كما أنه سيبدأ في تسجيل أغان جديدة بجانب الملك، نمبر وان، ومافيا لغنائها على المسرح.

والجدير بالذكر أن فكرة إحياء الحفلات جاءت للفنان محمد رمضان منذ سنة كاملة، بعدما حققت أغانيه التي طرحها نجاحاً غير متوقع من الجمهور في الفترة المنقضية، وكان من المقرر أن يحي حفلاً في الصيف في الساحل إلا أنه أجله لمدة.