تراند اليوم : الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة...

ينتظر الجمهور يوم الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر ، وهو الموافق يوم 6 مارس الجاري ويشهد أحداثًا قوية وذلك على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية الغير مترجمة وفي يوم الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر تعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، بجودة عالية وجودة HD، وصورة واضحة على عدد من الشاشات وأحداث قوية يلتف حولها محبي ارطغرل 138 .



الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر

