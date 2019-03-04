تراند اليوم : الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة...

ينتظر الجمهور يوم الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر ، وهو الموافق يوم 6 مارس الجاري ويشهد أحداثًا قوية وذلك على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية الغير مترجمة وفي يوم الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر تعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، بجودة عالية وجودة HD، وصورة واضحة على عدد من الشاشات وأحداث قوية يلتف حولها محبي ارطغرل 138 .
الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر
قنوات ارطغرل 138
تعرض يوم الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر، وذلك على قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة وطن وقناة فور شباب وقناة قطر.
إعلان قيامة ارطغرل 138
أبطال الحلقة 138 قيامة أرطغرل
نرصد لكم أبطال الأربعاء عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية ومترجمة موقع النور وعلى قناة دعوة وقناة قطر جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، " إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، والذي استطاعوا النجاح في وقت قصير.