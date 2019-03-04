أعرف موعد طرح ألبوم “هيثم شاكر” الجديد

نعلن اليوم لجمهور ومحبي المطرب الشاب “هيثم شاكر” عن موعد طرح ألبومة الغنائي الجديد الذي طال انتظاره، والذي قد وضح أنه ظل مدة خمس سنوات يحضر لهذا الألبوم حتى يخرج بمستوى فني يليق بالجمهور.

وقد صرح “هيثم ” انه من المقرر أن يطلق البومه الجديد الذي لم يستقر على أ سمه حتى الآن في موسم الصيف المقبل.

وقد حرص “هيثم” علي التنوع والتقدم في تصوير الفيديو كليب الخاص ببعض أغنيات الالبوم وقام بتصويرها في اليونان، كما يقوم مهندس الصوت “محمد صقر”في الفترة الحالية بعمل ميكساج لأغاني الالبوم.

وقد تعاون هيثم شاكر في هذا العمل مع أكثر من شاعر منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمه ، محمد الرفاعي ونادر عبد الله وعدد من الملحنين منهم عمرو مصطفى ، وليد سعد ، شادي حسن، وأما التوزيع لشريف مكاوي وأحمد إبراهيم.