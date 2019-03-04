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ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن | ارطغرل 138 عبر تي آر تي...

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ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن ويترقب الحلقة  138 من مسلسل قيامة ارطغرل عدد كبير من  المشاهدين  في العديد من الدول العربية  والأوروبية، ويعد مسلسل ارطغرل من أقوى الدرامات التى  تذاع  هذه الأيام، وتعرض الحلقة الجديدة من ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء من كل  أسبوع، لذلك يبحث الآن عليها  العديد وسط حالة من التشويق والشغف  لما يستجد في ارطغرل 138 من أحداث وتفاصيل فارقة في أجزاء المسلسل،  لذلك  نهتم  بعرض  ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وننشر تغطية شاملة عن  أحداثها، بالإضافة إلى تقديم اخر تحديث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة  ارطغرل مترجم.

 

ارطغرل 138 مترجم بالعربي

من أبرز القنوات الناقلة  لمسلسل قيامة  ارطغرل  قناتى دعوة وطن عبر قمر نايل  سات، وإليكم ترددهم على  النحو الآتي:

اسم القمر الصناعي   القناة             التردد     معدل الترميز     الاستقطاب
النايل سات  

تردد قناة دعوة

    10727  27500                           عمودي
النايل سات  

تردد قناة وطن

11012            27500                    أفقي

يمكنكم متابعة  قيامة ارطغرل الحلقة 138 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور  بشكل حصري على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

  • القناة التركية “تي آر تي”
  • قناة اليرموك
  • قناة دعوة
  • قناة الشرق
  • قناة وطن
ارطغرل 138 مترجم بالعربي

ارطغرل 138 مترجم بالعربي

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس  يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، نظرًا لأن مسلسل ارطغرل  من أقوي  المسلسلات الدرامية  التركية وأوسعها انتشارًا في  الوطن العربي  وتركيا وبعض الدول الأوروبية، ويتابع الجميع أحداثه ويبحثون عنها لحظة بلحظة تحسبًا لوجود أي تطورات جديدة  تظهر في الحلقات، واليوم  تبث ارطغرل  138 وهى  حلقة فارقة وحاسمة ومتوقع أن  تضم أحداث تغير مجرى المسلسل.

 

 

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