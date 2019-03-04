محمد صبحي: انتحال صفحات الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي كارثة حقيقية يجب الاهتمام بها

قام الفنان محمد صبحي، بتحذير الشخصيات العامة من سرقة الصفحات الشخصية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انتحال شخصياتهم، وأكد بان مثل تلك الأمور يعتبر كارثة حقيقة تعمل على تهديد مصر بسبب ذلك الأمر، وأضاف بان انتحال الشخصيات العامة مثل الفنانين والمفكرين، يستهدف نشر الأفكار الهادمة للمجتمع.

كما طالب الفنان محمد صبحي من وزارة الداخلية في متابعة وملاحقة تلك الصفحات التي تنتحل شخصيتها من خلال كل الوسائل، وان سرقة الصفحات الشخصية تدعو إلى أفكار في منتهى الرعب، ويجب وجود الدولة لأنه يتم اتخاذ الأخبار منها وكتابتها في الصحافة.

ومن جانب أخر فقد وجه الفنان محمد صبحي التحية إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على تقديمه للاستقالة بعد حادث جرار محطة مصر.