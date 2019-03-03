تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 138 مترجمة على النايل سات

ننشر لكم من خلال موقع أرب نيوز تردد القنوات الناقلة لأحداث المسلسل التركى أرطغرل الحلقة 138 على النايل سات، قنوات trt التركية هى التى تملك حصرياً حقوق بث جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، حيث تم عرض أربعة أجزاء فى السنوات الماضية، و نظراً لنجاح المسلسل الكبير على مستوى جميع الدول العربية و الأجنبية، فقد تسابقت المحطات التليفزيونية لشراء حق بث المسلسل، فالمسلسل يحكى قطى البطل أرطغرل الذى استطاع أن يقف فى وجه المغول و الروم و تمكن من توحيد القبائل التركية، لتكوين الدولة العثمانية بعد ذلك على يد عثمان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 138 على النايل سات

لكل محبى مشاهدة مسلسل أرطغرل يمكنكم التعرف على القنوات التى تقوم بنقل حلقات مسلسل أرطغرل مترجمة للغة العربية و التى من أهمها

تردد قناة اليرموك Yatmouk

وهى قناة أردنية إخبارية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، و ترددها 11678 عمودى، معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة دعوة

توجد على القمر النايل سات و ترددها هو 10727 استقطاب عمودى، معامل تركيز 2500 و هناك تردد أخر و هو 12687 أفقى معامل تركيز 2500

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