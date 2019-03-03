داليا البحيري تلتقي بالزعيم عادل إمام بعد غياب 14 عاماً في “فلانتينو”

تقف الفنانة داليا البحيري أمام الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد “فلانتينو” الذي يكتبه أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام والمقرر عرضه في دراما رمضان القادم، حيث تبدأ داليا البحيري تصوير أول مشاهدها في المسلسل غدا الاثنين في الديكور الخاص بالشخصية التي تقدمها.

ويعتبر هذا المسلسل هو التعاون الثاني بين الزعيم عادل إمام وداليا البحيري بعدما قدمت معه فيلم “السفارة في العمارة” عام 2005 أي منذ حوالي 14 عاماً وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقتها.

ومسلسل “فلانتينو” هو التعاون الأول بين السيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامي إمام في الدراما، ويشاركه في بطولة العمل دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، وغيرهم من النجوم.