محمد رمضان يحفز جمهوره لانتظار حفله المقبل بصورة مع أسد كبير

في إطار حرصه المستمر على مشاركة جمهوره بما يعمل عليه، نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو صغير له أثناء معانقته للأسد، خلف كواليس عمله الفني القادم، الذي ينتظر جمهوره بشوق ولهفة.

وعلق الفنان محمد رمضان، على مقطع الفيديو قائلاً: “قريب جداً هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنيته virus وشوية مفاجأت ثانية لجمهوري الكبير الغالي”.

ودون محمد رمضان أسفل تعلقيه على الفيديو، هاشتجات مثل “لا لتخدير الأسود، وvirus”.

وقد فاجأ محمد رمضان جمهوره بإعلانه عن قرب دخوله في سوق الحفلات الغنائية بشكل رسمي عبر نيته إحياء أولى حفلاته الجماهيرية قريباً.

وقرر محمد رمضان عمل ما يشبه الاستفتاء عبر منصة السوشيال ميديا بنشره “بوست”، مطالباً متابعيه المشاركة بـ” لوف” إذا أردوا رؤيته في حفل غنائي عما قريب، قائلاً: “لو الجمهور طلب مني أعمل حفلة هعملكم أقوى حفلة في مصر”.

ومن جانب أخر ، يعكف محمد رمضان لإطلاق أغنيته الجديدة المصورة “فيروس”، والتي تأتي بعد النجاح الكبير التي حققته أغنية مافيا”، والتي تجاوزت مشاهداته الـ 68 مليون مشاهدة على اليوتيوب”.