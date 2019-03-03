تراند اليوم : مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 مترجم بجودة عالية.. أرطغرل يستعيد سوغوت بالقوة ومقتل ألينجاك...

مشاهدة وتحميل مسلسل الحروب و المنافسة قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 مئة و وثمنية و ثلاثون مترجمة للعربية كاملة موقع النور بسيرفرات يوتيوب قيامة ارطغرل الموسم الخامس حلقة 17 السابعة عشر مترجم كاملة موقع النور مترجم كاملة اون لاين ، الحلقة 138 قيامة أرطغرل الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 الحلقة 138 مترجمة قيامة أرطغرل الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس 138 كاملة الحلقة 138 كاملة قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجم الحلقة 138 قيامة أرطغرل مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 مترجمة الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس 138 الحلقة 138 مترجمة قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 وفي أحداث أرطغرل 138 يقول أرطغرل لمحاربيه " بما أن أعدائنا سيلعبون علينا لعبة جديدة حان الوقت لختم التاريخ بختم جديد".

ويستعيد أرطغرل في أحداث الحلقة 138 كامل سوغوت وتنشب معركة حامية مع أبناء قبيلة أومور ويقوم أرطغرل ومحاربيه بالسيطرة على السوق وكافة ارجاء المدينة.

ويقول أرطغرل بأنه لم يأخذ هذا المكان بالسياسة بل جلبه بحد السيف القاطع.

ويضيف أرطغرل" مادمنا لا نريد أن نمحى من العالم يجب أن ننتشر في كل مكان".

وفي التوقعات يستعيد ارطغرل سوغوت بالقوة ويقتل ألينجاك ويسلم يبولات للمحاكمة.

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قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية