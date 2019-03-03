شاهد مواعيد مباريات الاحد الكروي بتاريخ 3 مارس 2019 الموافق 26جمادى الآخرة 1440 على الخليج 365

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يشهد اليوم الأحد, 3 مارس2019 ، الموافق 26جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها المهمة الإفريقية لـ الزمالك ودربي ناري منتظر في إنجلترا وقمة مرتقبة في إيطاليا.. أهلا بكم في الأحد الكروي الممتاز يحل اليوم الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية على قناة بي إن سبورتس 1 وفي إطار نفس المجموعة، يلعب نصر حسين داي مع جور ماهيا في التاسعة9:00 مساءً على بي إن سبورتس 2 بينما في الدوري المصري سنشهد مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في 4:00 مساءا على أون سبورت 1 والنيل للرياضة. كما ويلعب إنبي ضد وادي دجلة على أون سبورت 1 والنيل للرياضة في تمام ال 7:00 مساء.

في الدوري الانجليزي الممتاز يلعب واتفورد ضد ليستر سيتي في 2:00 ظهرا على بي إن سبورتس 5.

ثم يلعب فولام ضد تشيلسي في دربي لندني جديد في 4:05 مساء على بي إن سبورتس 2.

ونكون على موعد مع دربي ميرسيسايد المرتقب، في حين ليفربول يحل ضيفا على إيفرتون في 6:15 مساءً على بي إن سبورتس 2 في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة بطل العرب المصري محمد صلاح. اما أبرز مواجهات الدوري الإسباني اليوم الأحد، فستكون بين ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد في 7:30 مساءً على بي إن سبورتس 3، ثم يليه المواجهة المرتقبة أيضا بين فالنسيا وأتليتك بلباو في 9:45 على بي إن سبورتس 3، أما بالنسبة للقمة في الدوري الإيطالي فيستضيف نابولي يوفنتوس في 9:30 مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الوقت نفسه يلعب الإنتاج الحربي ضد مصر المقاصة على أون سبورت 2.

كما تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

يتمنى موقع فنون سبورت متابعة طيبة لكم.....