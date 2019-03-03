تراند اليوم : دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم.. ونجوم المسلسل يمثلون القوى الناعمة لتركيا

دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم – ونجوم المسلسل يمثلوا القوى الناعمة لتركيا حيث عرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2014 واستمر في عرض مواسمة متتالية إلى عام 2019 الجاري والمقرر أن يكون الجزء الأخير لسلسلة قيامة أرطغرل حيث سيتم عرض الموسم السادس في نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020 ولكن تحت مسمى قيامة عثمان وذلك بعد تغير ديكورات المسلسل لتتماشى مع الفترة الزمنية الجديدة والتي يكون بطلها عثمان بن أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية ويشهد مسلسل قيامة أرطغرل المعروض حاليا نجاح كبير على المستوى العالمي حيث ذاع صيته في مختلف البلدان بإختلاف إنتمائتهم ولغاتهم.
دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم – ونجوم المسلسل يمثلوا القوى الناعمة لتركيايعتبر مسلسل قيامة أرطغرل هو المسلسل الأشهر على الأطلاق في العالم والتاريخي بالنسبة لتركيا حيث وصلت عدد مشاهداته إلى 3 مليار مشاهدة وهو ما يجعل حلقات قيامة أرطغرل طفرة بحثية خلال فترة عرضه حيث يبحث الجميع عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل بشكل منتظم لمتابعة ما ستؤل إليه الأحداث الشيقة حيث تدور أحداث قيامة أرطغرل حول البطل التركي المسلم الذي إستطاع من مواجهة أعدائه عن طريق توحيد القبائل التركية تحت راية واحده وهو ما جعله ينتصر في عدة معارك ضد المغول والصلبيين.
دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم – ونجوم المسلسل يمثلوا القوى الناعمة لتركياقيامة أرطغرل مسلسل تاريخي لا يعتمد بشكل رسمي على سرد التاريخ لاسيما وأن هناك الكثير من الأحداث من وحي خيال المخرج والمؤلف ولم تذكر في التاريخ لا من بعيد ولا من قريبومن ضمن تلك الأحداث القضاء على المغول ومواجهتهم حيث أن التاريخ يتحدث عن انتصار بيبرس قائد الجيش المصري على المغول وسحقهم في موقعة عين جالوت.