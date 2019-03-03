تراند اليوم : دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم.. ونجوم المسلسل يمثلون القوى الناعمة لتركيا

دخول قيامة أرطغرل قائمة الأعلى مشاهدة في العالم – ونجوم المسلسل يمثلوا القوى الناعمة لتركيا حيث عرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2014 واستمر في عرض مواسمة متتالية إلى عام 2019 الجاري والمقرر أن يكون الجزء الأخير لسلسلة قيامة أرطغرل حيث سيتم عرض الموسم السادس في نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020 ولكن تحت مسمى قيامة عثمان وذلك بعد تغير ديكورات المسلسل لتتماشى مع الفترة الزمنية الجديدة والتي يكون بطلها عثمان بن أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية ويشهد مسلسل قيامة أرطغرل المعروض حاليا نجاح كبير على المستوى العالمي حيث ذاع صيته في مختلف البلدان بإختلاف إنتمائتهم ولغاتهم.