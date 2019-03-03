مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 MBC متابعة المسلسل شاهد نت “الحلقة الحادية عشر” Shahid.net...

الآن يمكنكم مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 على قناة mbc، وهو مسلسل درامي كويتي مميز، لاقى متابعة جماهيرية كبيرة من جانب المشاهدين في دولة الكويت والوطن العربي، يتم إذاعة مسلسل غصون في الوحل عبر قناة mbc، وينتظر المشاهدين أحداث المسلسل المشوقة كل يوم، ولقد حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة، وذلك بفضل قصته المشوقة والتي يقوم بها وفريق العمل المتألق والأدوار التي يقوم بها نجوم بالمسلسل.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11

سوف نقدم لحضراتكم توقيت عرض حلقات مسلسل غصون في الوحل على قناة ام بي سي، تحكي أحداث مسلسل “غصون في الوحل” قصة غصون المرأة ذات الأربعين عام، التي تعاني حالة نفسية، وهي شخصية متسلطة، كما أنها شخصية مركبة تحير المشاهد ويتساءل هل يتعاطف مع الشخصية أم يكرهها.

تضم دراما “غصون في الوحل“باقة متميزة من النجوم الكويتيين البارزين علي الساحة الكويتية، وعلي رأسهم النحمة المتألقة “هدي حسين” وهي التي تجسد دور البطولة، وهي غصون الشريرة المتسلطة، والتي تدور حولها حلقات المسلسل، وكان العرض الأول للمسلسل في 17/2/2019 ولقد حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي.

توقيت عرض “غصون في الوحل“

يزاع المسلسل عبر شاشة ام بي سي يوميا من الأحد إلي الخميس:

في تمام الساعة 5 م بتوقيت مكة العرض الأول.

وفي تمام الساعة 2 ص العرض الثاني.

والساعة 1 بعد الظهر عرض الثالث.

قصة مسلسل غصون في الوحل

تدور أحداث المسلسل حول قضية نفسية، تتجسد في الدور الذي تقوم به الفنانة الكويتية هدى حسين، وهي سيدة أربعينية، عاشت حياتها تحت ضغوط عصبية ونفسية شديدة، مما أثر على حالتها النفسية وشخصيتها، وصنع منها إنسانة جامدة المشاعر متشددة، متسلطة، وآثر ذلك على تعاملاتها الحياتية، في الشغل والبيت، حيث أن غصون تعمل رئيسة قسم في أحد الوزارات، وتبرز شخصيتها وتؤثر على مجال عملها حيث أنها غير محببة لدى زملائها في الشغل بسبب شخصيتها الفظة الغليظة مع الجميع.

الحلقة 11 من مسلسل غصون في الوحل

يضم فريق عمل دراما غصون في الوحل باقة مميزة من النجوم والنجمات في دولة الكويت، وهم من الفنانين المتألقين على شاشات الدراما الكويتية، وهم: الفنانة الكويتية المتألقة هدى حسين والتى تقدم دور البطولة والتي تجسد في شخصية ” غصون ” هذه الشخصية المتسلطة، حيث تدور أحداث المسلسل حولها.

متابعة حلقات غصون في الوحل

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فريق العمل

بخصوص فريق العمل المميز فهم:

أميرة محمد

لطيفة المجرن

ريم احمد

محمد الرشيد

وهم فريق عمل مسلسل غصون فى الوحل الدراما الأكثر جماهيرية في الكويت والعالم العربي، حيث يتم عرضة عبر قناة ”ام بى سى” ويشاهده الملايين في الدول العربى، وقد لاقى نجاحا منقطع النظير بفضل قصته المشوقة، ونجوم الدراما المميزين، ودورهم الذي تم في اتقان واداء رائع وصادق فوصل للمشاهدين بسرعة واحترافية.

لاقى مسلسل غصون في الوحل الحلقة 2019 نجاحا منقطع النظير، إن مسلسل غصون في الوحل هو مسلسل خليجي تبث حلقاته الآن على الفضائيات، لقد حصد مسلسل غصون في الوحل إقبال جماهيري كبير، وحاز على إعجاب المواطن الخليجي والعربي، وانتشر في شتى أنحاء الوطن العربي بشكل سريع

مسلسل غصون في الوحل 2019

استطاع هذا العمل الكويتي غصون في الوحل لفت أنظار الملايين من المشاهدين، قامت الفنانة هدى حسين بأداء دور البطولة في مسلسل غصون في الوحل، مع باقة كبيرة من نجوم الدراما بدولة الكويت، ويمثل مسلسل غصون في الوحل الدراما الخليجية، ولقد بدأت أحداث المسلسل على الفضائيات في 17 فبراير 2019، جدير بالذكر أن مسلسل غصون في الوحل يشتمل على 30 حلقة درامية، وتبث أحداث المسلسل بصيغة عالية الدقة ويزاع بصورة يومية الآن عبر شاشة mbc، وسوف نستعرض معكم الآن توقيت العرض لدراما غضون في الوحل .