شاهد مسلسل غصون في الوحل 2019….مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 على mbc

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 شاهد مسلسل غصون في الوحل حالياً على شاشة ام بي سي الفضائية، مسلسل غصون في الوحل استطاع أن يجذب الأنظار بمحتوى درامي اجتماعي مختلف تناول أبعاد الشخصية الإنسانية، فمنذ بث أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل وقد لاقا استحسان الجمهور العربي حول العالم، وأصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة في الآونة الأخيرة، منذ بداية انطلاقه أولى حلقاته عبر شاشة MBC الفضائية يوم 17 فبراير 2019.

والجدير بالذكر أم مسلسل غضون في الوحل، هو إنتاج كويتي، يمثل التطور في إنتاج الدراما الاجتماعية الخليجية، فقد استطاعت الدراما الخليجية في الفترة الأخيرة أن تنال متابعين لها من مختلف الدول العربية، وكان من أهمهم مسلسل غصون في الوحل، الذين نحن بصدد الحديث عنه عبر مقالنا في موقع عرب فور نيوز، فتابعونا.

مواعيد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل غصون في الوحل

تعرض غداً الأحد الموافق 2019/3/3، الحلقة الحادية عشر من مسلسل غصون في الوحل عبر شاشة MBC الفضائية حيث يعرض المسلسل على مدار الأسبوع بدأ من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تلك الأوقات بتوقيت السعودية:

05:00 مساءً ……… العرض الاول 02:00صباحاً……….. الإعادة الأولى 01:00 مساءً………… الإعادة الثانية

شاهد حلقات مسلسل غصون في الوحل 2019

مسلسل غصون في الوحل يستمر عرضه طوال شهر مارس 2019، على قناة ام بي سي، وقد تم عرض عشر حلقات من المسلسل من أصل ثلاثون حلقة، هي عدد حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل،لمشاهد حلقات غصون في الوحل ،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1، الذي تجسد فيه النجمة الكويتية هدى حسين دور غصون تلك المرأة متسلطة مريضة نفسياً مقعدة، منذ الطفولة في مرحلة الأربعين، ويظهر شخصيتها بكل ما فيها من سلبيات على المحيط بها، فتتوالى الأحداث والمشكلات التي تتعرض لها البطلة بسبب أسلوب حياتها، شاركها البطولة مجموعة عدد من النجوم هم: فوز الشطي ومحمد الرشيد و أميرة محمد وعبد الله الطراروة ومحمد المنيع ومحمد الوادي وريم ارحمة وعبد الله السيف وسارة القبندي وعلي الحسيني و أحمد الهزيم وشهد سلمان.

إخراج: محمد دحام الشمري

مخرج منفذ: علي بدر رضا

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي

مستمرين معكم عبر التحديثات بصفة مستمرة لعرض احدث حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل 2019، فتابعونا..