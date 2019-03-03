“اتفرج” الان مشاهدة ارطغرل 137 مباشر عبر قناة تي آر تي واليرموك | ارطغرل 137 مفاجآت...

الحلقة 137 من ارطغرل في موسمه الخامس التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، 137 من المسلسل التركي الشهر قيامة ارطغرل ينتظرها الآلاف من المشاهدين والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس علي قناة تي آر تي التركية ، ارطغرل 137 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وبعدها بساعتين يتم عرضها على موقع النور مترجمة للغة العربية وتشهد اقبالا كبيرًا على مشاهدة الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وينتظر الجمهور مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر علي قناة تي آر تي وموقع النور اليوم كما ستذاع الحلقة 137 من ارطغرل غدا الخميس علي قناة دعوة واليرموك .

مشاهدة ارطغرل 137 مباشر عبر تي آر تي

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ويتعتر مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية وأعلاها مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل بالعديد من الأحداث المثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والإسلامية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل التريخي قيامة ارطغرل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والحاسمة.

القنوات الناقلة لارطغرل 137 الجزء الخامس

القناة التركية “تي آر تي”

قناة دعوة

قناة اليرموك

قناة وطن

قناة الشرق

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تحتوي الحلقة 137 على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

وشهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث الشيقة بدأت بتحرير عثمان من أيدي المغول مرورا بمقتل رجل المغول بعد محاولته خطف الأمير العثماني .

شهدت الحلقة 137 من قيامة ارطغرل في الجزء الخامس العديد من الأحداث النارية والتي بدأت منذ اللحظات الأول من ارطغرل 137 بعد طعن السيدة سالجان لسيرما شقيقة بيبولات، مرورا بتحرير كيكاوس من أيدي المغول بفطنة ارطغرل، كذلك شهدت الحلقة 137 هجوم المغول علي قبيلة الكايي للانتقام من ارطغرل بعد شك إلينجاك في قتل ارطغرل للجنود المغول ، لكن ذكاء أرطغرل صرف ذلك بالرسالة التي أرسلها مرغان للقائد المغولي.