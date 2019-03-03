شاهد.. بعد أكثر من 11 عام.. طفل عندليب الدقي في “فلانتينو” مع الزعيم

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة تجمعها بالفنانة وفاء صادق، والفنان الصاعد علاء عمرو، من كواليس تصوير مسلسل “فلانتينو” للزعيم عادل إمام.

حيث علقت “ياسين” على الصورة كاتبة: “أنا وحبيبتي وفاء صادق وعلاء عمرو اللي كان ابن محمد هنيدي في فيلم “عندليب الدقي”.. مسلسل “فلانتينو” رمضان”، وتفاعل المتابعين مع المنشور، متمنيين لهم جميعًا النجاح والتوفيق.

يشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” كلاً من الزعيم عادل إمام، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سامح حسين، دلال عبد العزيز، محمد كيلاني، طارق الإبياري، سليمان عيد، بدرية طلبة، وهدى المفتي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وللمخرج رامي إمام.