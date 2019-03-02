عمرو أديب يعبر عن رأيه في سائق جرار محطة مصر

أعلن الإعلامي عمرو أديب، بأنه يجب التشديد على كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أذا كان السائق للقطارات مناسب للعمل في تلك المهنة، والتأكد من أن السائقين لا يتعاطون المخدرات، ولا يوجد لديه مرض من نوع الخطير على الركاب مثل مريض قلب أو مريض سكر.

وأضاف بان من يحمل تلك الأعراض لا يجب أن يقوموا بقيادة القطارات لان القطار يعتبر سلاح مميت، وان حادث قطار محطة مصر لم يحدث بسبب عدم تطوير هيئة السكك الحديدية، وإنما كان عن الحادث عن طريق الخطأ من جانب سائق الجرار، وانه فرد قد أدى إلى حدوث كارثة كبيرة.

كما شهدت محطة سكك حديد مصر، صباح يوم الأربعاء الماضي، حريق كبير وهائل بسبب اصطدام الجرار بحاجز خرساني، أدى إلى سقوط 22 قتيل و41 مصاب.