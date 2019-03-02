شاهد مواعيد أهم المباريات -على الخليج 365 - اليوم 25 فبراير2019 ، الموافق 20جمادى الآخرة 1440..

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يشهد اليوم الأحد, 25 فبراير2019 ، الموافق 20جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها منافسات كأس زايد للأندية الأبطال يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في دور الربع النهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الاثنين، 25 فبراير 2019، الساعة 6.00 مساء وكانت نتيجة مباراة دور الذهاب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سدد الوصل الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، والهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة، أما الأهلي فسجل الهدفين في الشوط الثاني الدقيقة 67 و72 من عمر اللقاء.

كما و يستضيف الاتحاد السكندرى بقيادة المدرب حلمى طولان نظيره الهلال السعودى بقيادة المدرب الصربى زوران ماميتش، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع وأسند التحكيم إلى الدولى الجزائري مصطفى غربال الذى شارك فى إدارة 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية.

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

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