شاهد مواعيد أهم المباريات -على الخليج 365 - اليوم 25 فبراير2019 ، الموافق 20جمادى الآخرة 1440..

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يشهد اليوم الأحد, 25 فبراير2019 ، الموافق 20جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها منافسات كأس زايد للأندية الأبطال يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في دور الربع النهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الاثنين، 25 فبراير 2019، الساعة 6.00 مساء وكانت نتيجة مباراة دور الذهاب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سدد الوصل الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، والهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة، أما الأهلي فسجل الهدفين في الشوط الثاني الدقيقة 67 و72 من عمر اللقاء.
كما و يستضيف الاتحاد السكندرى بقيادة المدرب حلمى طولان نظيره الهلال السعودى بقيادة المدرب الصربى زوران ماميتش، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع وأسند التحكيم إلى الدولى الجزائري مصطفى غربال الذى شارك فى إدارة 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية.
و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.
وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع الخليج 365 لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.
*مباريات كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري x الهلال – الساعة 6:00 مساءا على قناة ابو ظبى الرياضية
الأهلي x الوصل – الساعة 7:45 مساءا على قناة ابو ظبى الرياضية
*مباريات الدوري الإسباني
نجح ريال مدريد، فى تحقيق فوزا صعبا أمام مضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليبقي معززا المركز الثالث فى جدول الليجا برصيد 48 نقطة، ولم يتبقى سوى مباراة واحدة في الجولة الـ25 من الليجا وهي تجمع جيرونا و ريال سوسيداد اليوم مساءاً، وبهذا ويتربع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه مساء السبت على إشبيلية بنتيجة 4-2 ، حيث وصل للنقطة 57 ، بينما يأتي أتلتيكو مدريد فى المركز الثاني برصيد 50 نقطة بعد الفوز اليوم على فياريال بنتيجة 2-0 ، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد فوزه على ليفانتي.
جيرونا x ريال سوسييداد – الساعة 10:00 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3
*مباريات الدوري الإيطالي
انتهت الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي أمس الأحد ، بتعادل فريق فيورنتينا مع فريق إنتر ميلان بنتيجة 3-3، كما شهدت الجولة فوز فريق نابولي على فريق بارما برباعية نظيفة، وفاز كذلك ميلان على امبولي ب 3 أهداف لهدف، وتمكن نادي يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب من مواصلة انتصاراته حيث فاز على بولونيا بهدف نظيف، وتم تأجيل مباراة لاتسيو وأودينيزي لوقتٍ لاحق هو مساء اليوم الساعة 9:30 مساء
لاتسيو x أودينيزي – الساعة 9:30 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2
*مباريات الدوري الألماني
لايبزيج x هوفنهايم – الساعة 9:30 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5
*مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
نوتينجهام فورست x ديربي كاونتي – الساعة 9:45 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2
*مباريات الدوري المصري
يلتقي الداخلية وبتروجيت اليوم في مباراة وحيدة اليوم في الدوري المصري حيث يدخل الفريقين في مستوي متقارب هذا العام ، الداخلية في المركز 14 أما تروجيت في المركز 15 ، وستكون المباراة متساوية سيحاول كلاهم أن يخرج بالفوز وزيادة رصيدة من النقاط ، لوجود تساوي قبل اللقاء في عدد النقاط يحصل كل منهم علي 22 نقطة والفارق أهداف.
الداخلية x بتروجت – الساعة 3:30 عصرا على قناة ON SPORT