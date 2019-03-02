شاهد مواعيد أهم المباريات اليوم الجمعة 1 مارس2019 - الموافق 25جمادى الآخرة 1440 - على الخليج 365

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.
وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع الخليج 365 لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.
*مباريات كأس زايد للأندية الأبطال
اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD
النجم الساحلي x المريخ – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
*مباريات الدوري الإسباني – كأس ملك إسبانيا – إياب الدور نصف النهائي
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 1 بصوت الثلاثي؛ عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب
ريال مدريد x برشلونة – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
*مباريات الدوري الإيطالي
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة sport tv 3
فيورنتينا x أتلانتا – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
*مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون x فولهام – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
آرسنال x بورنموث – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
ليفربول x واتفورد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
كريستال بالاس x مانشستر يونايتد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
مانشستر سيتي x وست هام يونايتد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
تشيلسي x توتنهام هوتسبير – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
يتمنى موقع فنون سبورت متابعة طيبة لكم.....
مانشستر سيتي و بورنموث