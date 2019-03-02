شاهد مواعيد أهم المباريات اليوم الجمعة 1 مارس2019 - الموافق 25جمادى الآخرة 1440 - على الخليج 365

في الدوري الانجليزي الممتاز تستأنف مباريات الجولة 28 والتي بدأت يوم أمس الثلاثاء 26/2/2019، حيث تلعب اليوم العديد من المباريات النارية كعادة البطولة الأقوى محلياً ، ويستضيف كذلك المتصدر نظيره واتفورد على ملعب أنفيلد، وفي الوقت نفسه يحل وست هام ضيفاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في سباق الصراع على لقب البريميرليج يشهد اليوم الاربعاء, 27 فبراير2019 ، الموافق 22جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها اللقء الذي يحل فيه مساء اليوم نادي برشلونة ضيفاً على غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانيتاجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، الأمر الذي يؤكد أننا سوف نرى اليوم مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبرشلونة. وفي إنجلترافي الدوري الانجليزي الممتازتستأنف مباريات الجولة 28 والتي بدأت يوم أمس الثلاثاء 26/2/2019، حيث تلعب اليوم العديد من المباريات النارية كعادة البطولة الأقوى محلياً ، ويستضيف كذلك ليفربول المتصدر نظيره واتفورد على ملعب أنفيلد، وفي الوقت نفسه يحل وست هام ضيفاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في سباق الصراع على لقب البريميرليج

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وتشهد هذه الجولة أيضاً واحدة من المباريات الكبيرة، بين كماوتشهد هذه الجولة أيضاً واحدة من المباريات الكبيرة، بين تشيلسي وتوتنهام على ملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندني منتظر.

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع الخليج 365 لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.

*مباريات كأس زايد للأندية الأبطال

اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD

النجم الساحلي x المريخ – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*مباريات الدوري الإسباني – كأس ملك إسبانيا – إياب الدور نصف النهائي

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 1 بصوت الثلاثي؛ عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب

ريال مدريد x برشلونة – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*مباريات الدوري الإيطالي

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة sport tv 3

فيورنتينا x أتلانتا – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامتون x فولهام – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

آرسنال x بورنموث – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

ليفربول x واتفورد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

كريستال بالاس x مانشستر يونايتد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

مانشستر سيتي x وست هام يونايتد – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

تشيلسي x توتنهام هوتسبير – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3