مسلسل زلزال الجديد رمضان 2019… للنجم محمد رمضان

مسلسل ” زلزال ” ينضم لسباق الدراما التليفزيونية رمضان 2019، ومن المتوقع أن يلقى مسلسل زلزال نجاحاً كبيراً، خاصة وأنه من بطولة نجم السينما والتليفزيون ” محمد رمضان”، الذي يحرص بصفة مستمرة على أن يطل علينا في موسم الدراما الرمضانية، بمسلسل جديد يحمل كل عام طابع مختلف عن العام الذي يسبقه، حيث يتنوع في الأدوار والشخصيات بشكل متميز، مما يجعل مسلسله من أولى المسلسلات الدرامية التي يتابعها الجمهور المصري والعربي حول العالم، مسلسل زلزال سوف يكون زلزال موسم رمضان 2019.

فريق عمل مسلسل زلزال رمضان 2019

النجم محمد رمضان يشاركه البطولة النجمة “حلا شيحة” بعد اعتزالها التمثيل تعود مرة أخرى بأول عمل فني من خلال مشاركتها في مسلسل زلزال.

هذا بالإضافة مجموعة من نجوم الدراما المصرية منهم: حسام داغر وماجد المصري وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادي مهنى

المسلسل إﺧﺮاﺝ: إبراهيم فخر

إنتاج شركة سينرجى.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبد الرحيم كمال، المؤلف المشهور في الوسط الفني بمسلسلاته الدرامية المتميزة، التي لاقت نجاحاً باهراً في الفترة الأخيرة، منها ( مسلسل يونس ولد فضة – دهشة – الخواجة عبد القادر ) والتي حملت قصص قوية أدت إلى نجاح باهر في عالم الدراما العربية.

تصميم الإعلان الرسمي لمسلسل زلزال رمضان 2019

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مواعيد عرض مسلسل زلزال 2019

من المقرر أن يعرض مسلسل زلزال على قناة الحياة الحمراء.

ولم يتم تحديد مواعيد العرض حتى الآن، وسوف نقوم بتحديث المقال بمواعيد العرض بتوقيت مصر والسعودية.

فكرة قصة مسلسل زلزال رمضان 2019

تدور أحداث المسلسل الجديد ” زلزال” في فترة زلزال 1992، وتتجسد الأحداث حول رجل يشتري منزلا بأقساط، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يحدث زلزال 1992، وينهار المنزل ويموت المشتري وتتوالي الأحداث حيث يرفض البائع تسليم قطعة الأرض التي كان بها المنزل لورثة المشتري، وتتصاعد الأحداث وتتوالي الخلافات بينهم.