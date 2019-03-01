الآن الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع...

الآن مشاهدة الحلقة 137 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة خاصة بعد انقاذ ارطغرل للسطان السلجوقي كيكاوس من أيدي المغول وتحريره منهم وفي ذلك ضربه قوية لإلينجاك الذي سيكون الأمر بالنسبة له كمعركة البقاء، خاصةً بعد دعم الأتراك للسلطان كيكاوس ضد السلطان الحالي المعين من قبل المغول، خاصة أنه سلطان شرعي، وتعاون بيبولات مع اليجناك للقضاء على قبيلة الكاي انتقاماً من ارطغرل، ونجاة سيرما من الطعنة وتصدي ابيليغي لأخيها بيبولات حينما أراد معاقبة سالجان لطعنها أخته واخبارها له بأن سيرما هي من بدأت بالهجوم، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموك ودعوة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على قناة النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل شاه، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت والبعد عن أعدائه من المغول والصليبيين، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصيل من وقع خيال المؤلف.

الحلقة 137 الآن قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

الحلقة 137 مترجمة موقع النور من هنا

موعد عرض مسلسل ارطغرل

العرض الأول لمسلسل قيامة ارطغرل يكون في الثامنة من مساء كل أربعاء على قناة trt 1 التركية، السابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم إذاعته في الثامنة من مساء الخميس على قناة دعوة ووطن مترجم، ويتولى موقع النور ترجمة المسلسل عقب انتهاء الحلقة مباشرة.

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

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قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500

الآن الحلقة 132 مسلسل قيامة ارطغرل قناة trt 1 بث مباشر من هنا

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الحلقة 137 قيامة أرطغرل الآن برابط فيديو يوتيوب، كامل مترجمة بالعربية من موقع النور وقناة trt 1 التركية، حيث شهدت الحلقة الكثير من الأحداث الهامة ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة اشتداد الصراع، خاصةً بعد نجاح ارطغرل في انقاذ السلطان السلجوقي الشرعي كيكاوي من أيدي المغول، ونجاحه في محاربه جنود اليجناك، والذي يكتشف الخدعة أثناء تفقده جثث المحاربين، ويذهب ليعثر على ارطغرل ويهدد السيد أرتوك والأم هايماه وقبيلة الكاي بأنه إذا لم يظهر ارتوك سيقضي عليهم جميعاً، ومساعدة جوندوز لارطغرل في اخبار القبيلة بالخطة التي دبرها اليجناك مع بيبولات وذلك لان مصلحته حالياً وليس حباً فيه.