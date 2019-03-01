من هنا| شاهد الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة مترجمة موقع النور وتفاصيل الحلقة...

مشاهدة الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة

أحداث الحلقة 137 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

ينقذ ارطغرل السلطان السلجوقي كيكاوس من المغول ويذهب به إلى المغارة التي اختبأ فيها ابن أخيه من أجل التخطيط لمواجهة اليجناك لكي يفضل في جميع ما وكل إليه ويكون عقابه الموت على يد هولاكو، وبدء المعركة الكبرى لمواجهة هولاكو بواسطة بركة خان والسلطان بيبرس وقبائل الأناضول التركية.

السلطان كيكاوس سلطان شرعي ازاحه المغول ولكن القبائل التركية تحترمه رغم وثوقه في البيزنطيين، فتدعمه القبائل التركية ويكون له دور كبير في مقاومة المغول ضد السلطان الحالي الخاضع لهم.

يظل اليجناك في المكان الذي داهم فيه ارطغرل سوبوتاي وانقذ كيكاوس، ويقوم ببعض الظقوس المغولية وهي ضرب جثث الموتى كعقاب لهم على الهزيمة، فيلاحظ جنوده وجود أثار لأرطغرل ورجاله الذين هاجموا المحاربين

يأمر اليجناك رجاله بتتبع الأثار والوصول للمحاربين للتأكد من إن كان ارطغرل أم لا، ويذهب اليجناك بنفسه إلى قبيلة الكاي ليبحث عن ارطغرل لتكون نهايته إن كان هو وراء ذلك.

نجت سيرما من الطعنة التي أخذتها في بطنها، حيث تم نقلها إلى الخيمة وقام السيد أرتوك بكي الجرح وايقاف النزيف.

يصل خبر طعن سيرما إلى بيبولات فينطلق لرؤية اخته، وعندما يعلم أن سالجان هي من قامت بذلك يرفع سطوه ليجلدها عقاباً لها، إلا أن الجميع يتصدى له ومنهم اخته ابيليغي وتخبره بأن سالجان لم تكن تقصد ذلك، وأن سيرما هي التي رفعت الخنجر لتطعنها وكانت تدافع عن نفسها.

يتتبع جنود اليجناك اثار ارطغرل وحينا يجدوا مكانه، يكون عبد الرحمن يراقب الطريق فيخبر ارطغرل ومحاربيه لخرجوا للقضاء عليهم،حتى لا تنكشف هويتهم في أن ارطغرل هو من دبر كل ذلك، وسيقضي عليهم جميعاً.

يذهب اليجناك إلى قبيلة الكاي ليبحث عن ارطغرل ويهدد الأم هايماه وأرتوك بالقضاء عليهم، ويحدث صراع كلامي معهم ويخبروه بأن ارطغرل ليس هنا وأنه ذهب ليحضر له الذهب، فيخبرهم اليجناك أنه إذا لم يظهر ارطغرل صباح الغد ستكون نهايتهم جميعاً على يديه.

يجتمع اليجناك مع بيبولات في الخان مساءاً ويكلفه بالقضاء على قبيلة الكاي بإعتباره فرصته لإثبات جدارته بإمارة القبائل.

يسعد بيبولات بسند أمر القضاء على قبيلة الكاي إليه، بعد أن اهانه ارطغرل واسترد قبيلته وسوغوت ووصفه بالحصر الصغير، ويقول “سأحط عليهم كالكابوس وليكن الدم إن أرادوا ذلك”.

يسمع دراغوس الحوار الذي دار بين اليجناك وبيبولات، ويذهب إلى قبيلة الكاي ممثلاً دور زانغوتش، ويخبر الأم هايماه وأرتوك بهذا الهجوم ليستعدوا والمحاربين في الهجوم هذه المرة، وليس حباً لهم ولكن لأن دراغوس في تحالف حالياً مع ارطغرل وهزيمته ستكون خطر عليه، ومن أجل رفع ثقته ومكانته عند ارطغرل.

يعود ارطغرل إلى القبيلة مساءاً، فيخبروه بمهاجمه اليجناك وتهديده لهم، وأن زاغنتوش قد حذرهم من الهجوم المحتمل عليهم من قبل اليجناك وبيبولات.

تظهر شجاعة عثمان أمام أبيه حينما يخبره أنهم يموتون دفاعاً عن القبيلة ضد الظالمين،

مشاهدة الحلقة 137 قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

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يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 138 قيامة ارطغرل