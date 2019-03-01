تراند اليوم : شاهد الإعلان الأول من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138.. تعرف على القنوات الناقلة لها

شاهد الإعلان الأول من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138، وذلك بعد أن حققت الحلقة 137 من المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاح كبير، ينتظر الجميع من متابعي المسلسلات التركية في جميع الوطن العربي أن يشاهدوا ما سوف يحدث في قيامة ارطغرل الحلقة 138 بعد محاولة المتمرد دراغوس القضاء على أرطغرل بإستخدام المغول وذلك بعد عقده إتفاقية مع أرطغرل، ويتوقع الجميع بعد طرح الاعلان الأول من مسسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138، أن الحلقة سوف تكون شيقة وممتعة للجميع، وذلك بعد حقق المسلسل التركي قيامة ارطغرل نجاح كبير، فيما يبحث متابعي المسلسل التركي عن موعد قيامة أرطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس والتي تعتبر من أقوى حلقات الموسم.

قيامة أرطغرل

تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

شاهد الإعلان الأول من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138..وتعرف على القنوات الناقلة لها

كما انه من ضمن الترددات الناقلة قيامة ارطغرل الحلقة 138

تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.

تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.

تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.