تراند اليوم : موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس.. استعادة أرطغرل لسوغوت والاجتماع مع القبائل التركية أبرز...

موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس، استعادة أرطغرل لسوغوت والإجتماع مع القبائل التركية أبرز أحداثها والتي ينتظرها الملايين حول العالم خاصة وأنها ستكون أقوى حلقات الموسم الخامس نظرا لما تحمله من مفاجأت للجمهور حيث يبحث الملايين عن موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس خاصة بعد مشاهدة الإعلان الأول الذي تضمن مشاهد مفاجأة للمتابعين، ويأتي موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة والنصف على قناة تي أر تي1 التركية الى أن يتم طرحه على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية وينتظر الملايين موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس لمعرفة ما ستشهده الحلقة النارية.



موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس

ويشهد موعد عرض قيامة أرطغرل 137 الجزء الخامس إقبال كبير على مشاهدة الحلقة التي ستحمل الكثير من المفاجأت حيث تشهد عقد ارطغرل لإجتماع مع القبائل التركية وذلك بعدما إستعاد منصبة كأمير القبائل مرة أخرى بعد أن أقنع القائد المغولي ألينجاك بإعادة الأمير كيكاوس إليه مره أخرى من أجل أن يصحح ما وقع في حق جنكيز خان الذي سيعاقبة إذا لم يأتي بكيكاوس المسؤل عن تأمينة منذ إستعادة من البيزنطيين ووافق ألينجاك على عرض أرطغرل ومنحه لقب أمير القبائل مره أخرى وهو ما جعل أرطغرل يهاجم سوغوت ويشتبك مع قبيلة الأمور واستعادتها مره أخرى بعد فترى من احتلالها.