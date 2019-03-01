فيفي عبده تصور مسلسل “ياسمينا ” للعرض في رمضان 2019

صرحت الفنانة “فيفي عبده” عن مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل” ياسمينا ” مع الفنانة حورية فرغلي، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن تمثيل الأعمال الدرامية.

ووضحت” فيفي عبده” أن ما شجعها للعود للدراما التلفزيونية مرة أخرى أن أوراق العمل نالت أعجابها وأنها على علاقة طيبة بالفنانة حورية فرغلي، وأن العمل ذات فكرة جديدة ومميزة.

وأضافت فيفي عبده التي بدأت التصوير بالفعل في العمل منذ يومين أنها تجسد في العمل دور “غجرية” لكن بشكل جديد، حيث يتناول المسلسل حياة الغجر بفكر وأسلوب جديد لم يعرض في الدراما من قبل.

ويشارك بطولة مسلسل “ياسمينا ” مع فيفي عبده عدد كبير من النجوم على رأسهم حورية فرغلي، سامح الصريطي ، ميار الغيطي ، وحازم سمير، و العمل للمخرج عبد العزيز حشاد والمؤلف محمد الغيطي والإنتاج مشترك بين نقابة المهن التمثيلية وعدد من المنتجين.