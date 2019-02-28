مشاهدة الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الآن يوتيوب وقناة trt التركية بالترجمة الحصرية شاشة كاملة واضحة...

مساء الأربعاء من كل أسبوع هو موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهروة ومتابعة “قيامة ارطغرل” ويبحث الكثيرون عن رابط الحلقة الجديدة 137 من الجزء الخامس، لمشاهدتها أونلاين بالترجمة الحصرية من موقع النور وقناة trt التركية، حيث يبدأ العرض الأول مساء الأربعاء عليها تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ثم على باقي القنوات الأخرى الحاصلة على حق النشر مساء الخميس وهي قنوات اليرموك ووطن وغيرها، وينشر “عرب فور نيوز” رابط الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 والتي يمكن مشاهدتها الآن بشكل مباشر من خلال الروابط المباشرة والفعالة بنسبة مائة بالمائة بالأسفل والإستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي المميز “قيامة ارطغرل” وماذا سيحدث في حلقة اليوم مع القائد ارطغرل شاه وكيف سيقوم بحماية مملكته من الأعداء المتربصين به في كل مكان.

مشاهدة الحلقة 137 قيامة ارطغرل من هنا

تفاصيل الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

عنوان الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل اليوم: سر لعبة ارطغرل

تشويق واثارة تشهدهما الحلقة بعد قيام اليجناك بطقوس مغولية بمعاقبة الجثث على الهزيمة فيجد فيهم أثار لمحاربين ارطغرل ويذهب للبحث عنه.

تهديد اليجناك للقبيلة والأم هايماه والسيد أرتوك بأنه إذا لم يظهر ارطغرل سيقضل عليهم جميعاً

اليجناك في موقف صعب ومعركة بقاء امام هولاكو بعد الصفعة القوية التي وجهها له ارطغرل، فيقرر القضاء على قبيلة الكاي كاملة بواسطة بيبولات.

جوندوز يحذر الأم هايماه والسيد أرتوك من هجوم اليجناك لكسب ثقة ارطغرل ولأن مصلحته معه بعد التحالف.

عثمان يظهر قوة وشجاعة أمام أبية حين يخبره بأنهم جميعاً مستعدين للدفاع عن القبيلة ضد هؤلاء الظالمين.

بيبولات يذهب لمعاقبة سالجان بعدما علم بخبر طعن اخته سيرما إلا أن ابيليغي تخبره بأن سيرما هي من بدأت بالهجوم.

الأمر الهام هو انقاذ ارطغرل للسلطان السلجوقي كيكاوس من أيدي المغول واخفائه في المكان الذي اختفه فيه ابن اخيه، وسيكون له دور كبير في مساعدتهم للقضاء على المغول.

الحلقة 137 أرطغرل كاملة قناة trt 1 من هنا

الحلقة 137 (قيامة ارطغرل) كاملة مترجمة

بث مباشر قيامة ارطغرل من هنا قناة trt 1.

رابط مشاهدة الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من موقع النور من هنا

يرجى الملاحظة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 137 مساء الأربعاء 27 فبراير، على أن يتم وضع فيديو الحلقة بالترجمة العربية بعد انتهاء الحلقة مباشرة، حيث تشهد أحداث حلقة الليلة الكثير من الصراعات والتي تجذب المشاهدين للمسلسل التركي ارطغرل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

الإعلان الأول للحلقة 138 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 138 ارطغرل الأكثر اثارة

مزيد من الأحداث والتفاصيل المتصارعة التي تشهدها أحداث المسلسل التركي الأشهر “ارطغرل” خلال الحلقات المقبلة، خاصةً بعد أن نجاح أرطغرل في الخروج سالماً من أسر المغول في الخيمة، وذهابه لإنقاذ عثمان وباقي الأطفال بعد قتل جميع حراس المغول ومصير الإتفاق الذي دار بينه وبين قائد المغول، والتي هي المنتظرة من قبل الملايين من عشاق أرطغرل حيث يتم عرض الحلقة 137 قيامة ارطغرل، داخل المقال مباشرةً مع توقيت عرضها على قناة trt1 التركية وذلك مساء الأربعاء 27 فبراير.

ينتظر عشاق مسلسل “ارطغرل” الساعات المقبلة لعرض الحلقة 137 التي طال انتظارها خاصةً بعد التسويق والإثارة التي انتهت بهما الحلقة 136 من ارطغرل، فيُعرض المسلسل في تمام السابعة من مساء الأربعاء على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، وفي تمام الثامنة بالترجمة الحصرية من موقع النور، على أن ننشر رابط الحلقة في نفس لحظة عرضها عن طريق رابط البث المباشر من قناة trt 1 التركية.

ارطغرل الحلقة 137، وما شهدته من اثاره وتشويق شديدن جعلت الكثيرون يتسائلون عما قد يحدث في أحداث المسلسل التاريخي الشهير خلال الحلقات المقبلة، وهو ما أوضحه إعلان الحلقة 138 من المسلسل والذي تم وضع الفيديو الخاص به خلال الروابط بالأعلى، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع في سوغوت ويحاول ارطغرل انقاذ قبيلته من الأعداء المتربصين، تابعوا ارطغرل كل أربعاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتم وضع الرابط اللشاهدة المباشرة من قناة trt 1 التركية وبالترجمة الحصرية من موقع النور.