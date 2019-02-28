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شاهد أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور .. قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul يغزو مختلف دول العالم | ارطغرل...

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شاهد أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور يرغب الحصول على رابط الحلقة عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس وخاصة أن موقع النور الإلكتروني يعرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية، ويعتبر قيامة أرطغرل أعلى المسلسلات التركية مشاهدة في مختلف دول العالم، ويستطيع متابعيه مشاهدة أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور عقب ساعتين من إذاعتها على قناة trt1  تي آر تي التركية وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تركيا ومصر، كما حصلت مجموعة من القنوات على حقوق بث حلقات قيامة أرطغرل مترجمة.

شاهد أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور

مشاهدة أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور

 

ترددات القنوات الناقلة أرطغرل 137 الجزء الخامس

يكثر البحث في ذلك التوقيت من قبل متابعي مسلسل قيامة أرطغرل على ترددات القنوات الناقلة أرطغرل 137 الجزء الخامس لضبط أجهزتهم القنوات الناقلة أرطغرل 137 الجزء الخامس  وانتظار بث الحلقة الجديدة.

اسم القمر الصناعي  القناة              التردد
النايل سات   قناة قطر            10971
النايل سات  قناة الشرق     11137 / 12604
النايل سات قناة دعوة              10727
النايل سات  قناة اليرموك            11678
النايل سات قناة فور شباب             11137
النايل سات قناة وطن 11012
نايل سات      Qatar TV 10719
سهيل سات Qatar TV 11604
Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054

بث مباشر الحلقة 137 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس:

إعلان الحلقة  137 أرطغرل الجزء الخامس

ظهر إعلان الحلقة 137 أرطغرل الجزء الخامس مما يسفر عن  تفاصيل شيقة  وحلقة حاسمة في مجريات أحداث قيامة أرطغرل وبالتالي أثار  شغف متابعي المسلسل إلى معرفة كافة التفاصيل في الحلقة الجديدة  137 أرطغرل الجزء الخامس.

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أبطال أرطغرل الجزء الخامس  الحلقة 137

يضم مسلسل قيامة أرطغرل العديد من نجوم الدراما التركية ومن أبطال أرطغرل  الجزء الخامس  الحلقة 137 دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا  وديم بالتيش وعثمان سويكوت، جاء مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي  وإنتاج تيكدين فيلم.

ترجم عبر موقع النور

وسوف نقدم  لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 137 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

وكانت الحلقة 136 من قيامة ارطغرل مليئة بالأحداث الشيقة التي جذبت انتباه وإثارة الجمهور وجعلتهم مهتمين بالأحداث وفي حاة ترقب وانتظار للأحداث القادمة.

 

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