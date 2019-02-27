تراند اليوم : قيامة ارطغرل الحلقة 137 على قناة تي ارتي التركية مترجمة على موقع النور الى اللغة العربية

تشهد أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 137 العديد من المفاجأت التي قد تحول من مسار الحلقات بشكل كبير ينتظر الملايين حول العالم قيامة ارطغرل الحلقة 137 نظراً لما تشهدة من أحداث قوية حيث تشهد قيامة ارطغرل الحلقة 137 ذهاب أرطغرل الى ألينجاك بعد أن حرر الأسير كيكاوس نجل السلطان غياث الدين الذي قتل على يد المغول فيما وصلت شهرة قيامة أرطغرل الى أبعد الحدود وبات يعرض في أكثر من 85 دولة حول العالم ويحاول بيبولات خلال قيامة ارطغرل الحلقة 137 تعذيب عائلة أرطغرل بعد أن أقتحم القبيلة بأمر من ألينجاك القائد المغولي.

تحديث3 :" تربع قيامة أرطغرل على عرش المسلسلات التركية حيث بات من أفضل ما عرض على شاشتهم في التاريخ الدرامي، كما أنه دخل ضمن قائمة أقوى مسلسلات في العالم قيامة أرطغرل من المسلسلات التي ينتظرها الملايين لمعرفة ما ستؤل إليه الحلقات النارية من الموسم الخماس.



