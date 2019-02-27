تراند اليوم : قيامة ارطغرل الحلقة 137 على قناة تي ارتي التركية مترجمة على موقع النور الى اللغة العربية

تشهد أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 137 العديد من المفاجأت التي قد تحول من مسار الحلقات بشكل كبير ينتظر الملايين حول العالم قيامة ارطغرل الحلقة 137 نظراً لما تشهدة من أحداث قوية حيث تشهد قيامة ارطغرل الحلقة 137 ذهاب أرطغرل الى ألينجاك بعد أن حرر الأسير كيكاوس نجل السلطان غياث الدين الذي قتل على يد المغول فيما وصلت شهرة قيامة أرطغرل الى أبعد الحدود وبات يعرض في أكثر من 85 دولة حول العالم ويحاول بيبولات خلال قيامة ارطغرل الحلقة 137 تعذيب عائلة أرطغرل بعد أن أقتحم القبيلة بأمر من ألينجاك القائد المغولي.
تحديث3 :" تربع قيامة أرطغرل على عرش المسلسلات التركية حيث بات من أفضل ما عرض على شاشتهم في التاريخ الدرامي، كما أنه دخل ضمن قائمة أقوى مسلسلات في العالم قيامة أرطغرل من المسلسلات التي ينتظرها الملايين لمعرفة ما ستؤل إليه الحلقات النارية من الموسم الخماس.
قيامة ارطغرل الحلقة 137
وتأتي قيامة ارطغرل الحلقة 137 بعد قليل على قناة تي أر تي 1 التركية فيما يعرض موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية عرض قيامة أرطغرل اليوم الاربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتشهد قيامة ارطغرل الحلقة 137 تحريض القائد المغولي ألينجاك المتعاون معهم بيبولات للهجوم على قبيلة الكاي خاصة بعد طعن سلجان لشقيقة الخائن بيبولات سيرما والتي لم يعرف مصير ما حدث لها الى الأن ولكن سيتم التعرف عليه خلال أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 137.
قيامة ارطغرل الحلقة 137
الحلقة 137 قيامة أرطغرل
سردار غوكهان وكآن تاشانار وديدم بالتشين ووليا دارجان وجنكيز جوشكون ونور الدين سونماز وجافيت تشاتين جونر وتورجوت تونتشالب ومحمد شفيق وهانديه سوباشى وإنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيتش
تحديث3 :" دخل مسلسل قيامة أرطغرل ضمن قائمة الأكثر مشاهدة حول العالم حيث وصلت مشاهداته الى 3 مليار خلال الأربع مواسم الماضية قيامة أرطغرل شارك فيه الكثير من الممثلين الأتراك الذين قدموا أداء مبهر خلال عرض الخمس مواسم.