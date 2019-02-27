نقدم لكل متابعينا الكرام تردد القنوات العربية والتي تنقل أرطغرل 137 مترجمة للعربية على النايل سات، أحتوى مسلسل أرطغرل في أجزائه السابقة على 121 حلقة، تم عرضها في الفترة ما بين 2014 وحتي 2017، مسلسل قيامة ارطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية على يد أرطغرل شاة، حيث يجسد هذا المسلسل، قصة حياة واحد من أعظم القادة المسلمين الذي يعد له الفضل الأكبر في تأسيس الدولة العثمانية، بعد أن قضي على الغزاة الرومان من ناحية، ومن ناحية أخرى على الدولة المغولية، ومهد الطريق لنجله عثمان الأول لتأسيس الدولة العثمانية.

حظي مسلسل قيامة ارطغرل بشعبية جماهيرية كبيرة خصوصاً في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث يتم عرض المسلسل على جميع شاشات بلدان العالم، مثل رومانيا، وروسيا، كذلك دول الخليج العربي، ونقد لكم من خلال هذا المقال جميع تفاصيل الحلقة 137 أرطغرل وكذلك موعد عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة للجزء الخامس، حيث تقدم أكثر من 5 قنوات على النايل سات حلقات المسلسل بالإضافة إلى قناة TRT 1 التركية.

تردد القنوات العربية والتي تنقل أرطغرل 137 مترجمة للعربية على النايل سات

بحسب الجدول الزمني لقناة TRT التركية يظهر مسلسل قيامة أرطغرل ضمن البرامج المذاعة يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة، ومن المقرر أن يتم عرض أرطغرل 137 في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، كما يتم نقل الحلقة مترجمة على قناة دعوة بعدها ب 24 ساعة، بينما قناة اليرموك فستقوم بعرض الحلقة يوم الخميس من كل أسبوع الثامنة مساءاً والإعادة يوم الجمعة الواحدة ظهراً.

موعد عرض الحلقة 137 من قيامة أرطغرل على قناة اليرموك وتردد القناة

تنقل قناة اليرموك الأردنية حلقات مسلسل أرطغرل على شاشتها على النايل سات حيث ستبث أرطغرل الحلقة 137 يوم الخميس القادم الموافق 28 فبراير 2019 الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والسعودية، بينما ستبث الإعادة الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، وعادة ما تستمر الحلقة لمدة ساعتان ملئيتان بالإثار والتشويق، أما بخصوص تردد قناة اليرموك فهو موضح كالتالي:-

Advertisements

قناة اليرموك: تردد 11678 أفقى، معدل الترميز 27500 عمودي.

تردد قناة TRT التركية

تعرض قناة تي اَر تي التركية حلقات مسلسل ارطغرل منذ انطلاقة عام 2014، حيث تعد القناة التركية المنتج والمالك الرئيسي لحقوق بث المسلسل، حيث قامت القناة ببث جميع أجزاء المسلسل خلال الأربع سنوات الماضية، ويمكن متابعة أرطغرل 137 على القناة على التردد التي سننشرها لكم في الجدول التالي:-

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 10928 إيتويلسات Eutelsat 7°E 30000 عمودي 5/6 11042 تركسات Turksat 42°E 8400 عمودي 5/6

كما يمكن مشاهدة الحلقة من خلال البث المباشر لقناة TRT 1 التركية يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة وسننشر لكم الرابط.

تردد القنوات العربية الناقلة لأحداث قيامة أرطغرل

نحن في انتظار قيام أي من القنوات العربية التي اعتاده على بث حلقات المسلسل خلال الأربع أجزاء السابقة الإعلان عن موعد بث الجزء الخامس على قنواتها، حيث لم يعلن حتى الاَن سوى قناة اليرموك مع موقع النور وقناة تي اَر تي عن بث حلقات المسلسل.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس

عرض المسلسل لأول مرة في 10 ديسمبر 2014 على القناة التركية TRT، بينما عرض الجزء الثاني في 30 سبتمبر 2015، وتم عرض الجزء الثالث 28 سبتمبر 2016، أما الموسم الرابع فبدأ في 25 أكتوبر 2017.

يسرد الجزء الخامس من قيامة أرطغرل توحيد القبائل التركية، وكيف توج أرطغرل بسلطنة القبائل التركية بعد توحيد القبائل، كما سيروي الموسم الخامس في نهاية كيف نشأة الدولة العثمانية على يد عثمان أرطغرل الذي سيتولى الحكم بعد موت أرطغرل.

من المتوقع أن يستمر الجزء الخامس لمدة 31 حلقة مليئة بالإثارة والمتعة لكل عشاق ومتابعي الدراما التركية، حيث من المتوقع أن ينتهي عرض الموسم الخامس من المسلسل التركي الشهر في شهر يونيو 2019.

من المقرر أن تقوم القنوات العربية وعلى رأسها قناتي دعوة واليرموك بعرض أحداث الحلقة 135 من مسلسل أرطغرل مساء اليوم.

نرحب بأي استفسار يخص قيامة أرطغرل الحلقة 137.