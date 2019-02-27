بالجلابية والمنديل.. بهذا الشكل ظهرت حلا شيحة مع محمد رمضان في “زلزال”

بدأت الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها في مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويعتبر “زلزال” العمل الأول الذي تقدمه حلا شيحة بعد قرار عودتها للمثيل مرة أخرى بعد 12 عاماً من الاعتزال منذ تقديمها لأخر أفلامها “كامل الأوصاف” مع عامر منيب.

وكشفت الصورة الأولى التي تظهر فيها حلا شيحة مع محمد رمضان في أولى المشاهد الخاصة بها، عن تجسيدها لشخصية شعبية في الأحداث، لاسيما وأنها ترتدي في الصورة بالجلابية والمنديل على رأسها لتتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل وهي فترة التسعينات.

ومسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجي وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهنى وغيرهم من الفنانين، ويعتبر هذا المسلسل هو العمل الأول بين محمد رمضان وشركة سينرجي في الدراما التلفزيونية.